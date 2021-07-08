ВИДЕО ⟩ В Грузии возобновили съемки «Сватов»
В Грузии стартовали съемки седьмого сезона комедийного сериала «Сваты». Об этом сообщили в фан-аккаунте шоу, сообщают РИА Новости.
В Грузии стартовали съемки седьмого сезона комедийного сериала «Сваты». Об этом сообщили в фан-аккаунте шоу, сообщают РИА Новости.
В коротком ролике, который снял кто-то из фанатов, появляются актеры и члены съемочной группы. О чем именно будет этот эпизод — пока неизвестно.
@svati_7film
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Несколькими часами ранее актриса Инна Королева, известная по роли Маши Ковалевой в «Сватах», разместила в сторис Instagram видео, на которых рассказывает, что прилетела в Грузию.
Актриса не уточнила цель визита, но на одной из публикаций намекнула на то, что это деловая поездка. «Люблю свою работу», — написала Ковалева.
Сериал «Сваты» выходил с 2008 года и завершился в 2013-м. В течение нескольких лет о продолжении одной из самых любимых комедий было ничего не известно. Только в конце января прошлого года СМИ узнали, что съемки седьмого сезона стартовали в Белоруссии. Однако вскоре из-за пандемии коронавируса они были приостановлены.