ВИДЕО ⟩ В Грузии возобновили съемки «Сватов»

В коротком ролике, который снял кто-то из фанатов, появляются актеры и члены съемочной группы. О чем именно будет этот эпизод — пока неизвестно.

Несколькими часами ранее актриса Инна Королева, известная по роли Маши Ковалевой в «Сватах», разместила в сторис Instagram видео, на которых рассказывает, что прилетела в Грузию.

Актриса не уточнила цель визита, но на одной из публикаций намекнула на то, что это деловая поездка. «Люблю свою работу», — написала Ковалева.

Скриншот сторис из Instagram Инны Королевой. ФОТО: Instagram @korolevainna