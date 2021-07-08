Пт, 9.07.2021
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ВИДЕО ⟩ Российский парашютист приземлился на кондиционер в жилом доме

Парашютист. Иллюстративное фото. ФОТО: Olga Khoroshunova / PantherMedia / Olga Khoroshunova

Мужчина приземлился на парашюте на прикрепленный к окну дома кондиционер в Краснодаре. Видео попало в распоряжение 5-tv.ru.

Инцидент произошел в многоэтажном жилом доме по улице Яна Полуяна. Экстремал наткнулся на стену в районе 13-го этажа. Ткань парашюта застряла в корпусе сплит-системы, а сам мужчина повис. Затем он постучался в окно и попросил впустить в квартиру, купол же остался висеть на улице.

«Просто очуметь!» — прокомментировали очевидцы.

Получил ли мужчина какие-либо травмы, неизвестно.


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