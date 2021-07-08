ВИДЕО ⟩ Российский парашютист приземлился на кондиционер в жилом доме

Инцидент произошел в многоэтажном жилом доме по улице Яна Полуяна. Экстремал наткнулся на стену в районе 13-го этажа. Ткань парашюта застряла в корпусе сплит-системы, а сам мужчина повис. Затем он постучался в окно и попросил впустить в квартиру, купол же остался висеть на улице.