ВИДЕО ⟩ Российский парашютист приземлился на кондиционер в жилом доме
Мужчина приземлился на парашюте на прикрепленный к окну дома кондиционер в Краснодаре. Видео попало в распоряжение 5-tv.ru.
Мужчина приземлился на парашюте на прикрепленный к окну дома кондиционер в Краснодаре. Видео попало в распоряжение 5-tv.ru.
Инцидент произошел в многоэтажном жилом доме по улице Яна Полуяна. Экстремал наткнулся на стену в районе 13-го этажа. Ткань парашюта застряла в корпусе сплит-системы, а сам мужчина повис. Затем он постучался в окно и попросил впустить в квартиру, купол же остался висеть на улице.
«Просто очуметь!» — прокомментировали очевидцы.
Получил ли мужчина какие-либо травмы, неизвестно.