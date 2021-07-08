Бритни Спирс снялась обнаженной: в Сети не верят, что это фото певицы
В Сети обсуждают новое фото певицы Бритни Спирс, которое появилось на ее странице в Instagram. Подписчики сомневаются, что на снимке артистка, пишет «Сегодня».
Поклонники внимательно следят за новостями о Бритни Спирс после ее шокирующих признаний в суде, что ее накачивали литием и запрещали беременеть. После новой публикации певицы в Instagram, в Сети предположили, что на снимке может быть вовсе не Бритни.
На фото певица позировала обнаженной, повернувшись спиной к камере. Подписчики засомневались, что на снимке Бритни потому что отсутствуют татуировки – волшебная фея в низу спины и надпись на иврите на задней части шеи.
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