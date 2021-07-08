ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ⟩ Прощание с легендой: Владимира Меньшова под овации проводили в последний путь
Выдающегося режиссера и актера проводили в последний путь.
Выдающегося режиссера и актера проводили в последний путь.
В Москве, в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) 8 июля 2021 года d 11.00 началось прощание с актером и режиссером Владимиром Меньшовым.
Панихида начнется в 11 утра, затем состоится отпевание в храме Покрова Святой Богородицы на Нижней Красносельской. Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище. Он скончался от коронавируса в возрасте 81 года. Вдова режиссера Вера Алентова находилась в больнице с COVID-19. Mk.ru ведет онлайн-трансляцию траурной церемонии.
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