Чт, 8.07.2021
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ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ⟩ Прощание с легендой: Владимира Меньшова под овации проводили в последний путь

Москва прощается с Владимиром Меньшовым ФОТО: скриншот видео

Выдающегося режиссера и актера проводили в последний путь.

В Москве, в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) 8 июля 2021 года d 11.00 началось прощание с актером и режиссером Владимиром Меньшовым.

ФОТО: Sergei Savostyanov

Панихида начнется в 11 утра, затем состоится отпевание в храме Покрова Святой Богородицы на Нижней Красносельской. Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище. Он скончался от коронавируса в возрасте 81 года. Вдова режиссера Вера Алентова находилась в больнице с COVID-19. Mk.ru ведет онлайн-трансляцию траурной церемонии.

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