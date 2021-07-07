КОЛОТЬ ИЛИ НЕ КОЛОТЬ? ⟩ Российские звёзды, переболевшие COVID-19: кто за, а кто против вакцинации

Евгений Петросян

Евгений Петросян ФОТО: Kurov Alexander/COVI

У Евгения Вагановича болезнь протекала довольно легко, несмотря на то что в больницу его привезли на машине скорой помощи. Это было ещё в октябре прошлого года. Организм справился с вирусом довольно быстро и без серьёзных последствий. Когда уровень антител снизился, он сделал прививку, причём высмеял тех, кто отказывается от вакцины.

«Вообще ничего не чувствуется, кроме мелкого укола. Всё? Господи, а разговоров сколько»

- считает Евгений Петросян.

Ксения Собчак

Ксения Собчак ФОТО: Evgenia Novozhenina

У Собчак антител в организме было достаточно — она переболела короной относительно недавно. Но телеведущая всё-таки решила подстраховаться и сделала так называемый бустерный укол. Это второй укол вакциной, который запускает иммунный механизм и провоцирует дополнительную выработку антител.

«Несмотря на то что у меня было мнение врача о том, что мне можно пока не вакцинироваться, я сделала это. Потому что считаю важным»

- говорит Ксения Собчак.

Вячеслав Манучаров

Вячеслав Манучаров ФОТО: SCANPIX

У актёра Вячеслава Манучарова болезнь протекала очень тяжело. Да так, что на четвёртый день борьбы с вирусом он опустил руки и вызвал нотариуса, чтобы составить завещание. Позднее он признал, что это была паника. После выздоровления артист следил за уровнем антител, и, как только тот снизился, он тут же вакцинировался.

«Какое счастье, что теперь не надо бояться, ходить в масках... Нужно продолжать, но не нужно теперь бояться какого-то большого скопления людей»

- уверен Вячеслав Манучаров.

Борис Корчевников

Борис Корчевников ФОТО: peoples.ru

Гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников переболел короной ещё весной. Вирус лишь вынудил изолироваться телеведущего и всех, с кем он контактировал, — в основном сотрудников съёмочной бригады программы «Судьба человека». Как только он вернулся к привычному образу жизни и уровень антител снизился, Борис отправился в больницу, чтобы вакцинироваться. Он выложил фото процедуры на своей странице в «Инстаграме», подписав его:

«Спаси, Господи, врачей. И тех, кого они сейчас спасают»

- заявил Борис Корчевников.

Влад Лисовец

Влад Лисовец ФОТО: SCANPIX

Известный стилист ещё не привился, но ждет, когда врачи дадут ему отмашку. Болезнь протекала у него в относительно лёгкой форме, но для Влада это ничего не означает. Он уверен, что в данном случае аргументов в пользу вакцинации больше.

«Я, как и основная часть нашего народа, чуть-чуть не понимаю, не вырастут ли у меня рога потом… Но у меня 100%-ная информация есть, что это можно делать. Сам пока не делаю, потому что есть антитела»

- рассказывает Влад Лисовец.

Ксения Бородина

Ксения Бородина ФОТО: ALEXEY FILIPPOV / Sputnik