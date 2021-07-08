Череда несчастий МакSим: роман с сыном криминального авторитета, смерть ребенка и алкоголизм

- Я сотрудничал с МакSим, не видел, чтобы она на сцене пила или пьяной вышла выступать, возможно, это происходило после концертов, - рассказал «КП» промоутер Сергей Лавров. - Года четыре назад был у меня случай, когда я устраивал ей концерт в Рязани. Билеты были все проданы. Уже приехал ее коллектив, музыканты на сцене. Планировали, что артистка должна выехать, скоро будет. И вдруг звонит ее администратор и говорит, что певица в реанимации, приехать не сможет. Это был форс-мажор, обычно предупреждают хотя бы за сутки, что концерт не состоится. Я потом спрашивал, мол, что случилось? Но мне неопределенно ответили, что стало плохо. Думаю, это было связано с алкоголем.
Весной 2019 года администратор певицы сообщила, что Марина попала в ДТП за границей. С ее слов, в то утро торопилась в аэропорт на рейс в Москву, дорога была мокрая после дождя, на скорости у автомобиля лопнуло колесо, машину закрутило, находившаяся на заднем сиденье артистка несколько раз ударилась головой. Кратковременная потеря памяти, сотрясение головного мозга, многочисленные гематомы. Из-за плохих сосудов начались сильнейшие головные боли.
«Я попала в достаточно серьезную аварию, пролежала в больнице два месяца - сначала за границей, потом в России. Мне долгое время нельзя было ни шевелиться, ни вставать», - рассказала недавно MaкSим. Из-за малой подвижности она поправилась на 15 килограммов. Были осложнения с сосудами головного мозга. Головные боли так мучили, что обезболивающих было недостаточно, только алкоголь помогал забыться.
МакSим признавалась, что из-за «зеленого змия» была на краю пропасти и могла погибнуть. «Да, я пила. Я не сразу объявила о своем уходе со сцены, но последствия аварии давали о себе знать - я уже не могла встать с кровати. Пила много алкоголя, и мой организм не был готов к таким испытаниям. Я дважды побывала в реанимации в этом состоянии. Хорошо помню одну ночь, когда в палате нас лежало пять человек. В сознании была я одна. И я видела, как всех четырех заменили за ночь на новых пациентов. Не выжил никто, кроме меня», - рассказала она в телеинтервью.
МакSим призналась, что напивалась дома, на глазах дочек «опускалась на дно», за что потом было стыдно. Старшая семилетняя дочь все понимала и, со слов певицы, переживала за маму.
На год ее заперли в реабилитационном центре
Слухи о злоупотреблении МакSим алкоголем ходили несколько лет, и певица после реабилитации не стала скрывать правду: «Меня увезли далеко-далеко почти на год. Посадили под замок, я занималась с психологами по четыре часа в день плюс по три часа занятий спортом. У меня не было ничьих телефонов, кроме родителей, детей и батюшки. По выходным я могла ездить на исповедь. Первое время хотела сбежать, устраивала бунт. Но в итоге это затворничество меня спасло».
Недавно певица сообщила, что она снова в норме и возвращается к творчеству. В июне осуществила мечту - открыла свою школу искусств. Но уже через несколько дней почувствовала себя плохо. У МакSим поднялась температура, но тем не менее она выступила на концерте в Казани. И оказалась в больнице.
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