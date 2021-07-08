Череда несчастий МакSим: роман с сыном криминального авторитета, смерть ребенка и алкоголизм

Любитель поп-див

Следующим гражданским мужем певицы был фронтмен рок-группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий. После двух лет отношений в 2014 году МакSим бросила его ради новой любви. Красовицкий признавался, что тяжело пережил разрыв: «Поначалу думал: «Кому верить, если тебя предает человек, на которого ты поставил все?» Там был мощный мужик, в которого она влюбилась, олигарх. Она хотела, чтобы ее мужчина был сильнее ее, во многих смыслах, в том числе и богаче».

МакSим угораздило броситься в «полымя» чувств к Антону Петрову, сыну бывшего криминального авторитета. Геннадий Петров был героем документальной работы Андрея Константинова «Бандитский Петербург». В конце 80-х считался лидером Малышевской преступной группировки. В 1993 году был арестован вместе с дюжиной членов ОПГ по обвинению в вымогательстве и бандитизме. Адвокат в суде доказал, что Петров лично не участвовал в противоправных действиях, а наблюдал со стороны. Отделавшись испугом, Петров переехал в Испанию. Как сообщалось в открытых источниках, в 2001 году Петров приобрел яхту «Саша», стоимость которой составляла 3,5 миллиона евро. При этом в декларации цена яхты указывалась 700 000 евро. Испанская полиция насобирала случаи о неуплатах налогов и неких финансовых делах русского «мафиози», как нарекли Петрова в прессе. В начале 2000-х годов он был задержан, но спустя время отпущен под подписку о невыезде. Выйдя на свободу, вернулся в Россию.

Его сын Антон Петров считается законопослушным предпринимателем, у него строительный бизнес, сети фитнес-клубов и ювелирных салонов. В тусовке он слыл любителем поп-див. Встречался с Викторией Дайнеко. Она ради него сделала татуировку с его инициалами на запястье, оставшуюся на память, после того как выгодный жених сбежал. С МакSим познакомился на корпоративе. Задарил роскошными подарками, выкупал все билеты на сеанс в кинотеатре для них двоих, нанял с полдюжины телохранителей. Казалось, МакSим вдруг оказалась в сказке, к тому же она ждала дочку от богача. Однако он ее, беременную, оставил ради другой - его женой стала гимнастка Елизавета Брыксина, дочь депутата.

Депрессия

Певица рожала без любимого, он не встретил ее из роддома. И хотя Петров купил ей квартиру и продолжает поддерживать финансово, этот удар подкосил звезду. Тогда она, с ее слов, начала глушить боль алкоголем. Марина переживала нервное истощение, депрессию. Пыталась постройнеть после родов и перестала есть, чуть не подхватив анорексию. Ее вес достиг критических 39 килограммов.

Рядом оказался давний друг, которого она никогда не рассматривала как кавалера. «Он и раньше предлагал мне замуж, я же смеялась ему в лицо», - вспоминала исполнительница. Однако оттаяла и скоро поняла, что снова в положении. Но беременность завершилась новой психологической травмой.