КРАСНАЯ ДОРОЖКА ⟩ Больше, больше гламура, и макияжа, и маникюра: на открытии Каннского кинофестиваля блистали все звезды

В это трудно поверить, но во Франции светская жизнь вернулась к докоронавирусным временам: с полными залами идет Неделя высокой моды, а вчера стартовал и долгожданный Каннский кинофестиваль — отмененный в прошлом году и несколько раз менявший даты проведения в этом, он все-таки собрал звезд и киноманов со всего мира.

Днем по традиции прошло несколько официальных мероприятий — фотоколл жюри и фильма открытия фестиваля "Аннетт" с Марион Котийяр и Адамом Драйвером, награждение Джоди Фостер почетной "Пальмовой ветвью", — ну а вечером знаменитости собрались на церемонии открытия киносмотра.

ФОТО: Reuters/AP/Scanpix, AFP/LETA

На красную дорожку вышли бывшая первая леди Франции Карла Бруни (а нынешняя, Брижит Макрон, тем временем сегодня встречалась в Елисейском дворце с Моникой Беллуччи), однако без мужа Николя Саркози (возможно, он все еще под домашним арестом), Хелен Миррен, Энди Макдауэлл, чья дочь Маргарет Куэлли сегодня блистала в образе невесты на показе Chanel, Кэндис Свейнпол, Педро Альмодовар, Джессика Честейн и многие другие знаменитости.

Бывшая первая леди Франции Карла Бруни как всегда не разочаровала публику. На красной дорожке он сияла в голубом платье, декорированном блестками и камнями. ФОТО: imageSPACE

Фанатка красных дорожек и экстравагантных причесок Лена Ленина, разумеется, прибыла на церемонию одной из первых.

ФОТО: Rick Gold/capital Pictures

Яркое шоу для фотографов устроила Белла Хадид, чьи появления на Каннском фестивале в прошлые годы всегда производили фурор: на этот раз модель позировала не в "голом" наряде, а в изящном платье с длинным черным полупрозрачным шлейфом, который помощники для большего эффекта заботливо раскладывали на красной дорожке.

Больше всего комплиментов собрала Белла Хадид. Модель появилась на мероприятии в элегантном черно-белом платье. Уже который год брюнетка становится королевой Каннского фестиваля, выбирая одновременно сексуальные и элегантные наряды. ФОТО: Reuters/AP/Scanpix, AFP/LETA

Беллу, которая уже успела отработать на Неделе моды в Париже, фотографы не отпускали долго: она, очевидно пребывая в прекрасном настроении, посылала воздушные поцелуи публике, много улыбалась, играла со шлейфом и принимала свои фирменные позы.

Первая лауреатка фестиваля этого года Джоди Фостер на церемонии открытия появилась вместе с женой Александрой Хедисон, художницей и актрисой. Они вместе много лет, и Фостер не раз публично благодарила любимую за поддержку, однако совместных выходов в свет у пары не так много.

ФОТО: Reuters/AP/Scanpix, AFP/LETA

Одними из последних перед фотографами появились члены жюри во главе с обладателем двух премий "Оскар" и любимчиком Канн режиссером Спайком Ли, чьи работы не раз получали здесь награды: среди членов жюри этого года — французская певица Милен Фармер, французско-сенегальская постановщица Мати Диоп, бразильский режиссер Клебер Мендонса Фильо, австрийская сценаристка и режиссер Джессика Хауснер, французские актеры Тахар Рахим и Мелани Лоран, американская актриса Мэгги Джилленхол и южнокорейский актер Сон Кан-хо.

ФОТО: Vianney Le Caer

Они будут оценивать фильмы основного конкурса, в который в этом году вошло 24 картины. Некоторые из них должны были быть представлены публике еще в прошлом году, но поскольку фестиваль был отменен, часть фильмов "переехала" на этот год.

Есть в программе и российские фильмы. Сразу два участвуют в основном конкурсе: "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова и — с оговоркой — "Купе номер шесть" финского режиссера Юхо Куосманена. Последний — совместного производства Финляндии, Эстонии, России и Германии, в нем снялись Юра Борисов и Полина Ауг, и действие происходит в поезде Москва — Мурманск.