ПЛАТЬЕ ЗА 1500 ЕВРО ⟩ Даешь пятна от бензина, кофе в стаканчиках и хот-доги! Эстонский дизайнер сделал заправочный ассортимент основой своей коллекции

По словам дизайнера, идея забавной коллекции родилась совершенно случайно. «В прошлом году мы все путешествовали только по Эстонии, и остановки на Сircle K, конечно же, стали неотъемлемой частью этих поездок. Как-то мы с друзьями остановились на ланч на заправке, и я взял себе кофе. Крышка пластикового стаканчики закрылась очень плохо, и в ходе слишком эмоционального диалога стакан вылетел у меня из рук и кофе залил всю мою белую рубашку. Переодеться мне было не в чего, и я весь оставший путь ехал с огромным кофейным пятном на груди. А под конец дня моя подруга как бы мимоходом заметила, что вообще-то пятно выглядит как принт. Так и возникла идея платья с кофейным пятном, за которым последовала целая коллекция, навеянная летними дорожными путешествиями, остановками на Сircle K и дружескими встречами. Вот так обычный стаканчик кофе стал отправной точкой моей новой коллекции», - рассказал Тим. Мораль: не стоит стесняться пятен от еды, соусов или напитков на одежде, они всегда могут стать началом чего-то нового и привести вас к успеху!