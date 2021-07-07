Менеджер Бритни Спирс уволился и упомянул о завершении карьеры поп-звезды

Портал опубликовал письмо Рудольфа, направленное опекунам исполнительницы Джейми Спирсу и Джоди Монтгомери. В своем обращении менеджер Спирс, работавший с ней с 1990-х годов, упомянул, что в последний раз общался с поп-звездой более двух с половиной лет назад, и тогда артистка призналась ему, что хочет сделать паузу в карьере, сообщает Lenta.ru.

«Сегодня я узнал, что Бритни заявляла о желании завершить карьеру. Как вы знаете, я никогда не был в команде опеки и не имел отношения к действиям опекунов, так что в детали я не посвящен. Изначально меня наняли по просьбе Бритни, чтобы помогать ей в ее карьере. Как ее менеджер, я верю, что мое увольнение в интересах Бритни, поскольку мои профессиональные услуги больше не нужны», — написал Рудольф. Он также пожелал артистке здоровья и счастья.

23 июня текущего года Бритни Спирс в ходе судебного слушания потребовала, чтобы ее освободили от опекунства со стороны отца Джейми Спирса, которое длится с 2008 года. Знаменитость отметила, что не владеет своей жизнью и намерена вернуть свои права. Поп-исполнительница также назвала опеку оскорбительной и осудила отца и всех, кто был к этому причастен.