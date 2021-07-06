На второй неделе июля крупных фестивалей меньше, чем на первой, но на нехватку исполнителей жаловаться нельзя!

Портал MUSA представляет обзор основных летних событий, происходящих в Эстонии.

8.–11. juuli – Barbar Feast

В Деревне Викингов пройдет трехдневный фестиваль. Выступают 30 различных ансамблей и артистов, среди которых Metsatöll, Kurjam, Herald, Horror Dance Squad, Boogie Company, Dead Furies.

9.–10. juuli – Дни музыки в Вызу

Ежегодный фестиваль на курорте Вызу собирает множество поклонников поп-музыки. В течение двух дней зрителей порадуют выступлениями Герли Падар и городской оркестр Кунда, Maртен Кунингас и Роберт Линна, Анетт Кулбин, Виллу Вески и многие другие.

Роберт Линна и Мартен Кунингас ФОТО: Madis Veltman

9.–10. juuli – Beach Grind

Крупнейший в этом году фестиваль танцевальной музыки сменил привычное место проведения - ночной клуб Sunset, и в этом году вечеринка пройдет в Pärnu Beach Park. Можно будет услышать Nublu, 5minus, Cartoon, Wateva, Pluto, Gram-Of-Fun.

9.–11. juuli – Mägede Hääl

Фестиваль, который проходит в пятый раз, также поменял место проведения. В этом году мероприятие пройдет на озере Каукси, что недалеко от Чудского озера. На сцену выйдут артисты из Финляндии, Франции, Швеции и Эстонии. Помимо музыкальной программы, в этом году в сотрудничестве с кинотеатром Sõprus можно посмотреть и фильмы.