ОБЗОР ⟩ Фестивальное лето продолжается: читай, какие мероприятия пройдут на второй неделе июля
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На второй неделе июля крупных фестивалей меньше, чем на первой, но на нехватку исполнителей жаловаться нельзя!
Портал MUSA представляет обзор основных летних событий, происходящих в Эстонии.
- 8.–11. juuli – Barbar Feast
В Деревне Викингов пройдет трехдневный фестиваль. Выступают 30 различных ансамблей и артистов, среди которых Metsatöll, Kurjam, Herald, Horror Dance Squad, Boogie Company, Dead Furies.
- 9.–10. juuli – Дни музыки в Вызу
Ежегодный фестиваль на курорте Вызу собирает множество поклонников поп-музыки. В течение двух дней зрителей порадуют выступлениями Герли Падар и городской оркестр Кунда, Maртен Кунингас и Роберт Линна, Анетт Кулбин, Виллу Вески и многие другие.
- 9.–10. juuli – Beach Grind
Крупнейший в этом году фестиваль танцевальной музыки сменил привычное место проведения - ночной клуб Sunset, и в этом году вечеринка пройдет в Pärnu Beach Park. Можно будет услышать Nublu, 5minus, Cartoon, Wateva, Pluto, Gram-Of-Fun.
- 9.–11. juuli – Mägede Hääl
Фестиваль, который проходит в пятый раз, также поменял место проведения. В этом году мероприятие пройдет на озере Каукси, что недалеко от Чудского озера. На сцену выйдут артисты из Финляндии, Франции, Швеции и Эстонии. Помимо музыкальной программы, в этом году в сотрудничестве с кинотеатром Sõprus можно посмотреть и фильмы.
Погоду синоптики обещают солнечную, так что - наслаждаемся!