Моргенштерн сделал невесте роскошный подарок

Скандально известный рэпер Моргенштерн не скупится на подарки для невесты. На Новый год артист подарил избраннице Range Rover стоимостью в 7 миллионов рублей (80 500 евро). В День всех влюбленных Зинатуллина стала обладательницей швейцарских часов от Patek Philippe – эксперты оценили аксессуар в 1 миллион рублей (11 500 евро).

А недавно блогер продемонстрировала новое украшение от жениха – браслет Chiaro за 1,2 миллиона рублей (13 800 евро). Звезда опубликовала фото в Instagram.

На днях Зинатуллина отреагировала на новости о предполагаемом внебрачном ребенке Моргенштерна. Звезда заявила, что не готова верить всем сплетням о своем возлюбленном.

Однако сам рэпер не скрывает, что предпочитает анархичный образ жизни. Недавно артист был признан виновным по делу о пропаганде наркотиков. Музыкант проиграл судебные слушания после экспертизы, которая выявила пропаганду запрещенных веществ в его клипах. Поводом для проверки послужило беспокойство петербургских родителей: они требовали отменить концерт Моргенштерна, так как опасались, что на мероприятии будут распространять наркотики среди несовершеннолетней аудитории.



