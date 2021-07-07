Девам - расхлебывать кашу, Весам - затаиться: астропрогноз Василисы Володиной на июль
Известный астролог Василиса Володина представила свежий прогноз на июль для всех знаков Зодиака, пишет zen.yandex.ru.
Известный астролог Василиса Володина представила свежий прогноз на июль для всех знаков Зодиака, пишет zen.yandex.ru.
По словам Володиной, первая неделя июля будет горячей, но вовсе не в эротическом смысле — начало месяца окажется конфликтным и напряженным.
Плюс ко всему до 8 июля будет действовать петля ретроградности Меркурия. Так что придется всю первую неделю еще «подчищать хвосты».
В целом месяц разделится на две части и многие это почувствуют — до 10 июля и после. Это день Новолуния в знаке Рака, отмечает Володина.
Тема пандемии будет острой весь июль, но новых жестких ограничений не ожидается, прогнозирует астролог. А следующие важные события для мира ждут нас в ноябре-декабре.
Главными персонами месяца, по словам Володиной, будут три знака — Тельцы, Львы и Водолеи.
У Овнов энергия будет бить через край, хватит времени, чтобы посвятить его делам, по-настоящему интересным. Но смотрите: не разругайтесь с друзьями, отстаивая свое мнение. А еще не потратьте зря деньги в первую неделю июня. Для вас запрет играть на бирже и нервах близких. Легче станет уже 9-го числа.
Тельцам важно не срубить сук, на котором они сидят, выступая против руководства. Вы будете недовольны собой и критиковать себя, но, парадоксальным образом, не позволите не сказать никому ни слова вам поперек. С 12 по 16 есть шанс пережить «удивительное душевное единение» с кем-то из близких.
Близнецы недавно буксовали, но теперь готовы рвануть вперед. Последнее время с вами случалось что-то непредвиденное, но это время закончилось. Впрочем, успокаиваться рано, в ваш знак заползет «черная Луна». После 12-го числа можете заняться решением денежных вопросов.
Раки — герои июля. Красноречие будет бить ключом. Пришло время поделиться самым важным с окружающими и сорвать аплодисменты. Раскрывайте секреты после 12-го июля, советует Володина. В начале месяца решатся финансовые вопросы, но надо проявить упорство.
Львам в первой декаде месяца покажется, что весь мир объединился, чтобы ущемить их в законных правах. Но этот только кажется. Скорее всего, вы сами далеко не во всем правы. А если сдаваться не хотите, действуйте сами, но не пытайтесь загребать жар чужими руками.
Июнь потрепал Дев, так что неудивительно, что им захочется дистанцироваться ото всех и «оторваться от коллектива». Но вот огорчение. Вам лучше активно совать нос в происходящее, ведь расхлебывать кашу именно вам.
Пока другие ловят звезду с неба, Весы затаились и ждут, что же дальше. Представители этого знака тонко почувствуют, что сейчас лучше не бросаться грудью на амбразуру, беря на себя всю ответственность. «Достаточно оказать поддержку лидерам и, присоединившись к свите короля, собрать свои бонусы», — говорит астролог. Лучше всего пока находиться в тени.
У Стрельцов есть месяц на решение вопросов, связанных с домом, родителями, местом проживания, включая страну. Но неадекватные люди могут портить настроение, особенно с 18 по 26 июля. Не принимайте близко к сердцу.
Козероги весь июль будут чувствовать, что жизнь проходит мимо — кто-то «кайфует», гуляет, а вы все тащите на своих хрупких плечах. Что поделать? Должен же кто-то отвечать за всех. Вам важно не расстраиваться и правильно распределить силы.
Водолеям покажется, что удача вроде бы повернулась к ним лицом, но уже скоро опять повернулась «тылами». Но это чувство обманчиво, успокаивает астролог. Вы вступили в важный этап жизни, вас ждет полное обновление и это неизбежно. Но результаты могут быть не слишком быстрыми. В начале июля может быть заминка в вопросах недвижимости и места жительства. Зато они резко решатся сами собой.
Рыбам будет комфортно весь месяц. Но с конца месяца лучше сбавить обороты, жизнь начнет пробуксовывать. Не исключено, что встретите нового человека и к концу месяца шапочное знакомство перерастет во что-то более серьезное, отмечает Володина.
Впрочем, прогноз для знаков Зодиака нельзя считать личным руководством к действию, отмечает астролог, «это символическая информация, которая показывает общую философию жизни знака на этот период времени».