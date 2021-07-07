Девам - расхлебывать кашу, Весам - затаиться: астропрогноз Василисы Володиной на июль

По словам Володиной, первая неделя июля будет горячей, но вовсе не в эротическом смысле — начало месяца окажется конфликтным и напряженным.

С точки зрения личных отношений, месяц тоже будет сложным — особенно первая декада июля.

Плюс ко всему до 8 июля будет действовать петля ретроградности Меркурия. Так что придется всю первую неделю еще «подчищать хвосты».

В целом месяц разделится на две части и многие это почувствуют — до 10 июля и после. Это день Новолуния в знаке Рака, отмечает Володина.

Тема пандемии будет острой весь июль, но новых жестких ограничений не ожидается, прогнозирует астролог. А следующие важные события для мира ждут нас в ноябре-декабре.

Главными персонами месяца, по словам Володиной, будут три знака — Тельцы, Львы и Водолеи.

У Овнов энергия будет бить через край, хватит времени, чтобы посвятить его делам, по-настоящему интересным. Но смотрите: не разругайтесь с друзьями, отстаивая свое мнение. А еще не потратьте зря деньги в первую неделю июня. Для вас запрет играть на бирже и нервах близких. Легче станет уже 9-го числа.

Тельцам важно не срубить сук, на котором они сидят, выступая против руководства. Вы будете недовольны собой и критиковать себя, но, парадоксальным образом, не позволите не сказать никому ни слова вам поперек. С 12 по 16 есть шанс пережить «удивительное душевное единение» с кем-то из близких.

Близнецы недавно буксовали, но теперь готовы рвануть вперед. Последнее время с вами случалось что-то непредвиденное, но это время закончилось. Впрочем, успокаиваться рано, в ваш знак заползет «черная Луна». После 12-го числа можете заняться решением денежных вопросов.

Раки — герои июля. Красноречие будет бить ключом. Пришло время поделиться самым важным с окружающими и сорвать аплодисменты. Раскрывайте секреты после 12-го июля, советует Володина. В начале месяца решатся финансовые вопросы, но надо проявить упорство.

Львам в первой декаде месяца покажется, что весь мир объединился, чтобы ущемить их в законных правах. Но этот только кажется. Скорее всего, вы сами далеко не во всем правы. А если сдаваться не хотите, действуйте сами, но не пытайтесь загребать жар чужими руками.

Июнь потрепал Дев, так что неудивительно, что им захочется дистанцироваться ото всех и «оторваться от коллектива». Но вот огорчение. Вам лучше активно совать нос в происходящее, ведь расхлебывать кашу именно вам.

Пока другие ловят звезду с неба, Весы затаились и ждут, что же дальше. Представители этого знака тонко почувствуют, что сейчас лучше не бросаться грудью на амбразуру, беря на себя всю ответственность. «Достаточно оказать поддержку лидерам и, присоединившись к свите короля, собрать свои бонусы», — говорит астролог. Лучше всего пока находиться в тени.

Для Скорпионов июль начнется сложно, проблем будет масса в разных сферах. Неудобства и ограничения поджидают даже дома. А на работе — повышенная нагрузка и не дремлющие конкуренты. От любимого человека тоже поддержки ждать не стоит. Уделите больше внимания работе, рекомендует Володина. Не ждите быстрого результата, занимайтесь текущими делами.

У Стрельцов есть месяц на решение вопросов, связанных с домом, родителями, местом проживания, включая страну. Но неадекватные люди могут портить настроение, особенно с 18 по 26 июля. Не принимайте близко к сердцу.

Козероги весь июль будут чувствовать, что жизнь проходит мимо — кто-то «кайфует», гуляет, а вы все тащите на своих хрупких плечах. Что поделать? Должен же кто-то отвечать за всех. Вам важно не расстраиваться и правильно распределить силы.

Водолеям покажется, что удача вроде бы повернулась к ним лицом, но уже скоро опять повернулась «тылами». Но это чувство обманчиво, успокаивает астролог. Вы вступили в важный этап жизни, вас ждет полное обновление и это неизбежно. Но результаты могут быть не слишком быстрыми. В начале июля может быть заминка в вопросах недвижимости и места жительства. Зато они резко решатся сами собой.

Рыбам будет комфортно весь месяц. Но с конца месяца лучше сбавить обороты, жизнь начнет пробуксовывать. Не исключено, что встретите нового человека и к концу месяца шапочное знакомство перерастет во что-то более серьезное, отмечает Володина.