ВИДЕО ⟩ Смотрите, как уютно устроилась в Ласнамяэ пернатая семейка

Пока народ дискутирует на тему завышенных цен на жилье в Таллинне, пернатые не робеют и активно заселяются в столичные многоэтажки. Смотрите, как обустроилась молодая стрижиная пара в стене девятиэтажного дома в Ласнамяэ.

Свято место пусто не бывает: дыра в отделке боковой стены дома напомнила о привычных стрижам скалах, и здесь, на уровне пятого этажа, птицы обустроили свое жилище, оценив все плюсы «козырного места». Ведь оно настолько укромно, что даже жильцы этого дома не подозревают, что делят крышу с мелкими птахами. Ну а зоркие соседи из многоэтажки напротив уже второй год с интересом наблюдают за птичьим семейством.

В наших краях стрижи поселяются всего на два с половиной месяца. Почти сразу после первого вылета птенцов из гнезда эти птицы улетают на юг. Получается, что в течение всего года темная дыра сиротливо зияет в обшивке дома, зато с приходом тепла здесь начинается настоящее реалити-шоу: в летнюю квартиру пернатые постояльцы возвращаются уже второй год подряд.

Сейчас жизнь здесь кипит. По утрам птицы-родители поочередно вылетают из гнезда, со свиристящим визгом ловят мошкару и мух для прикорма.

В начале июня они усердно таскали в гнездо стройматериалы – пух, веточки, травинки. Уже в середине августа, наевшись комаров, новые стрижи выкарабкаются на стену и взмоют к небу со звонким звуком «Вззиии-взиии!» – одним из символов нашего лета.



