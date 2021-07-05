Пн, 5.07.2021
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Умерла известная итальянская певица Рафаэлла Карра

Рафаэлла Карра ФОТО: скриншот с youtube.com

Известная итальянская певица и телеведущая Рафаэлла Карра скончалась на 79-м году жизни. О ее смерти сообщает агентство ANSA, пишет ren.tv.

Знаменитость скончалась после продолжительной болезни.

Рафаэллу Карра называли королевой итальянского телевидения. Она также была широко известна за рубежом. Наибольшую популярность ей принесла песня A far l'amore comincia tu, вошедшая в хит-парады многих стран.

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