Умерла известная итальянская певица Рафаэлла Карра
Известная итальянская певица и телеведущая Рафаэлла Карра скончалась на 79-м году жизни. О ее смерти сообщает агентство ANSA, пишет ren.tv.
Известная итальянская певица и телеведущая Рафаэлла Карра скончалась на 79-м году жизни. О ее смерти сообщает агентство ANSA, пишет ren.tv.
Знаменитость скончалась после продолжительной болезни.
Рафаэллу Карра называли королевой итальянского телевидения. Она также была широко известна за рубежом. Наибольшую популярность ей принесла песня A far l'amore comincia tu, вошедшая в хит-парады многих стран.