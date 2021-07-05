Ср, 7.07.2021
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Лайфхак ⟩ Как правильно охладить салон автомобиля, если кондиционер сломался?

Девушка за рулем. Фото иллюстративное. ФОТО: AFP / Scanpix

Обычная бутылка с водой в салоне авто может стать причиной пожара! Малайзиец Алекс Нобу по дороге на работу попал в пробку. Стоять в заторе пришлось на солнцепеке. Всего через 20 минут водитель почувствовал запах гари.

Но неприятности могут возникнуть даже если машина стоит в тени и в салоне нет опасных предметов. Дело в том, что летом воздух внутри автомобиля всего за час нагревается до шестидесяти градусов! Специалисты уверяют: этого достаточно, чтобы расплавить пластик. Эксперты РЕН ТВ выяснили, как просто и безопасно охладить салон автомобиля.

«Под действием прямых солнечных лучей элементы салона могут очень сильно нагреваться. К примеру, панель передняя может деформироваться, начать трескаться. Элементы салона быстрее выгорают. Если салон кожаный, то кожа быстрее рассыхается и может тоже начать трескаться», — пояснил автоэксперт Александр Романов.

Автоэксперт и инструктор по безопасному вождению Александр Романов предупреждает: испорченный салон — не самое страшное. Находиться в душной машине опасно как водителю, так и пассажирам. Можно запросто получить тепловой удар. Чтобы избежать подобных проблем, нужно соблюдать несколько важных правил.

Припарковался в тени — считай удача! Но если вдруг не повезло, и машину приходится оставлять под палящим солнцем, защитить салон от перегрева можно с помощью специального экрана, ставящегося под лобовое стекло. Серебристая поверхность отражает солнечные лучи, поэтому температура в машине сильно не поднимается.

Главное — подобрать экран подходящего размера. Стоит он, кстати, недорого — 200 рублей. Но у бывалых автомобилистов на этот случай есть еще более экономичные лайфхаки!

Если защитного экрана не оказалось под рукой, укрыть машину можно и обычной тканью. Это может быть покрывало или даже полотенце. Главное, чтобы они были светлыми.

«Можно застелить черную панель какой-то светлой тканью. Примерно таким образом: белая ткань будет солнечный свет отражать, и панель будет нагреваться значительно меньше», — рассказал автоэксперт Александр Романов.

А вот делать тонировку на стеклах авто Александр не рекомендует. Черная пленка хоть и плохо пропускает свет, но нагревается сильнее. Поэтому температура в салоне наглухо затонированной машины поднимается намного быстрее, чем в обычной.

«Если вы решили тонировать свой автомобиль, стекла своего автомобиля, не забывайте, что передние стекла — не менее 70%. Лобовое стекло должно пропускать не менее 75% света», — напомнил Александр Романов.

Если спасти машину от перегрева все же не удалось, Александр советует прежде, чем сесть в салон, хорошенько его проветрить. Дело в том, что под действием высоких температур пластик выделяет опасное вещество — стирол. Даже в небольших дозах он влияет на работу печени и почек, вызывает заболевания дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Распознать яд можно по резкому химическому запаху.

«Один из способов быстро охладить салон автомобиля — так называемый японский метод. Заключается в следующем: открываете дверь, опускаете стекло, обходите автомобиль по диагонали для того, чтобы открыть заднюю дверь. И нужно будет сделать несколько таких размахивающих движений [дверьми] для того, чтобы раскаленный воздух из салона побыстрее их покинул», — объяснил автоэксперт.

С помощью этого способа водитель может в несколько раз ускорить циркуляцию воздуха в салоне. Причем Александр советует проветривать так машину не только после стоянки на солнцепеке, но и даже если в автомобиле уже какое-то время работает кондиционер.

«Зимой мы кондиционером не пользовались, там скапливается много пыли, много грязи, разных бактерий. После первого включения на испарителе с кондиционера образуется много влаги и все, что там скопилось, хорошо увлажняется и там начинает буйным цветом цвести разная микрофлора. Когда мы начинаем вторую поездку с кондиционером, все это начинает через дефлекторы вылетать нам к нам салон и мы начинаем всей этой историей дышать. Это не очень полезно для организма», — объяснил Александр.

Но что делать, если кондиционер не работает, а машина застряла в пробке? Повесить солнцезащитный экран на стекло не получится, а проветривать салон придется слишком часто. На этот случай у Александра тоже есть несколько проверенных лайфхаков.

«Еще один из вариантов, которым пользуются автолюбители — это влажная тряпка, накрывающая дефлектор. Можете смочить тряпочку, но не на столько обильно, чтобы она заливала у вас приборы или магнитолу, к примеру. Далее накрыть дефлекторы и включить обдув. Воздух, проходящий через влажную тряпку, будет увлажняться, немного охлаждаться. И это поможет немного снизить температуру в салоне», — объяснил эксперт.

Еще один эффективный способ охладить салон — протереть раскаленную торпеду. Причем для этого даже не понадобятся тряпка и бутылка с водой. Достаточно влажных салфеток.

«Даже если они вместе с салоном нагрелись и стали очень горячими, это не страшно. Влага, испаряясь, будет гораздо быстрее охлаждать элементы салона. Также можете протереть рулевое колесо, чтобы вам комфортнее было его держать. Руль тоже сильно нагревается», — рассказал эксперт.

Если стоять приходится долго, охладить машину можно с помощью самодельного кондиционера! Для этого находим под капотом место, откуда происходит забор воздуха в салон, и кладем туда несколько хладагентов. Купить их можно в любом магазине в среднем за сто рублей. Затем включаем вентилятор в машине и ждем.

Уже через десять минут температура в салоне стала комфортной — с 29 градусов снизилась до 20. Причем хватило такой самодельной системы охлаждения примерно на два часа. До тех пор, пока не разморозились хладагенты, пишет Пятый канал.


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