Лайфхак ⟩ Как правильно охладить салон автомобиля, если кондиционер сломался?

Но неприятности могут возникнуть даже если машина стоит в тени и в салоне нет опасных предметов. Дело в том, что летом воздух внутри автомобиля всего за час нагревается до шестидесяти градусов! Специалисты уверяют: этого достаточно, чтобы расплавить пластик. Эксперты РЕН ТВ выяснили, как просто и безопасно охладить салон автомобиля.

«Под действием прямых солнечных лучей элементы салона могут очень сильно нагреваться. К примеру, панель передняя может деформироваться, начать трескаться. Элементы салона быстрее выгорают. Если салон кожаный, то кожа быстрее рассыхается и может тоже начать трескаться», — пояснил автоэксперт Александр Романов.

Автоэксперт и инструктор по безопасному вождению Александр Романов предупреждает: испорченный салон — не самое страшное. Находиться в душной машине опасно как водителю, так и пассажирам. Можно запросто получить тепловой удар. Чтобы избежать подобных проблем, нужно соблюдать несколько важных правил.

Припарковался в тени — считай удача! Но если вдруг не повезло, и машину приходится оставлять под палящим солнцем, защитить салон от перегрева можно с помощью специального экрана, ставящегося под лобовое стекло. Серебристая поверхность отражает солнечные лучи, поэтому температура в машине сильно не поднимается.

Главное — подобрать экран подходящего размера. Стоит он, кстати, недорого — 200 рублей. Но у бывалых автомобилистов на этот случай есть еще более экономичные лайфхаки!

Если защитного экрана не оказалось под рукой, укрыть машину можно и обычной тканью. Это может быть покрывало или даже полотенце. Главное, чтобы они были светлыми.

«Можно застелить черную панель какой-то светлой тканью. Примерно таким образом: белая ткань будет солнечный свет отражать, и панель будет нагреваться значительно меньше», — рассказал автоэксперт Александр Романов.

А вот делать тонировку на стеклах авто Александр не рекомендует. Черная пленка хоть и плохо пропускает свет, но нагревается сильнее. Поэтому температура в салоне наглухо затонированной машины поднимается намного быстрее, чем в обычной.

«Если вы решили тонировать свой автомобиль, стекла своего автомобиля, не забывайте, что передние стекла — не менее 70%. Лобовое стекло должно пропускать не менее 75% света», — напомнил Александр Романов.

Если спасти машину от перегрева все же не удалось, Александр советует прежде, чем сесть в салон, хорошенько его проветрить. Дело в том, что под действием высоких температур пластик выделяет опасное вещество — стирол. Даже в небольших дозах он влияет на работу печени и почек, вызывает заболевания дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Распознать яд можно по резкому химическому запаху.