«Показатели слишком слабые»: пиар-менеджер МакSим рассказала о ее состоянии

По словам Богушевской, которая безостановочно развеивает слухи вокруг болезни знаменитости, о выведении из искусственной комы и самостоятельном дыхании без помощи аппарата ИВЛ пока речи не идет. Положение остается критическим.

К сожалению, Марина по-прежнему на аппарате ИВЛ в крайне тяжелом состоянии. Марину не выводили из комы, нет. Показатели еще слишком слабые,

Богушевская, отвечая на вопрос, верят ли врачи в вероятность отменить применение ИВЛ, заявила, что пока таких прогнозов медики не дают. Как и прежде, изменений состояния звезды к лучшему не наблюдается.

Певицу МакSим госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени 12 июня. Через неделю ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ, а потом и ЭКМО. За все это время в сети и прессе не раз появлялись данные о том, что Максимова якобы пришла в себя и дышит самостоятельно — эти сообщения Богушевская опровергала.