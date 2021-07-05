КИНОБОМБЫ ВЫХОДНЫХ ⟩ ТОП-7: какие фильмы жители Эстонии смотрят больше всего

1. Форсаж 9

Зрители: 4 976.

Кассовые сборы: 37 360,00 €.

«Форсаж 9» - девятая часть франшизы «Вселенная Форсаж», которой в этом году исполняется 20 лет. За эти годы фильмы франшизы собрали в мировом прокате более 5 миллиардов долларов.

Доминик Торетто (Вин Дизель) ведет спокойную жизнь вместе с Летти и своим сыном Брайаном, однако, они знают, что новая опасность всегда где-то рядом. В этот раз Доминику придется встретиться с призраками прошлого, если он хочет спасти самых близких. Команда снова собирается вместе, чтобы предотвратить дерзкий план по захвату мира, который придумал самый опасный преступник и безбашенный водитель из всех, с кем они сталкивались ранее. Ситуация усложняется тем, что этот человек – брат Доминика Джейкоб (Джон Сина, «Отряд самоубийц: Миссия навылет»), которого много лет назад изгнали из семьи.

2. Спирит Непокорный

Зрители: 1 731.

Кассовые сборы: 9 063,30 €.

Лаки Прескотт — юная бунтарка, совсем как ее мама, легендарная бесстрашная наездница, которую дочь почти не помнит. После очередной шалости заботливая тетушка Кора, вырастившая девочку, отправляет ее жить к отцу. Теперь все, о чем мечтает Лаки — вырваться на волю из крошечного сонного городка. Все меняется, когда она знакомится со Спиритом — диким мустангом, таким же упрямым и независимым, как и она сама.

3. Упс... Приплыли!

Зрители: 1 280.

Кассовые сборы: 6 520,94 €.

От Великого потопа зверей спас ковчег. Но спустя полгода скитаний они готовы сбежать с него куда угодно. Нервы на пределе. Хищники готовы забыть про запреты и заглядываются на травоядных. Единственное спасение — найти райский остров. Там простор и полно еды. Но даже если он совсем близко, будут ли рады местные такому количеству гостей?

4. Кролик Питер 2

Зрители: 1 198.

Кассовые сборы: 6 710,71 €.

Продолжение истории маленького и непоседливого кролика по имени Питер. Беатрис, Томас и крольчата, наконец, находят общий язык и начинают спокойную и размеренную жизнь за городом. Однако Питеру это совсем не по нраву: его мятежная душа требует приключений, и он отправляется на их поиски в большой город, туда, где его проделки уж точно оценят по достоинству. Тем временем, члены его большой дружной семьи, рискуя жизнью, отправляются вслед за Питером, чтобы вернуть его домой, и теперь беглецу предстоит решить, что же для него важнее всего.

5. Судная ночь навсегда

Зрители: 1 051.

Кассовые сборы: 6 795,30 €.

Этим летом все правила будут нарушены. Группа мародеров решает, что ежегодная Судная ночь не должна заканчиваться с наступлением утра, а может продолжаться бесконечно. Никто больше не будет в безопасности.

6. Похороны по-эстонски

Зрители: 876.

Кассовые сборы: 6 227,82 €.

Художественный фильм «Похороны по-эстонски» по одноименной пьесе Андруса Кивиряхка - комедия, полная неожиданных ситуаций и комических персонажей. В вихре нелепых и в то же время наводящих на размышления событий безнадежно запутываются свадьбы и поминки, а национально-консервативное мировоззрение эстонцев вступает в противоречие с либеральными европейскими ценностями.

7. Семейка Крудс: Новоселье

Зрители: 734

Кассовые сборы: 4 237,74 €.