УЧАСТВУЙТЕ ⟩ В Пирита выбирают самый красивый сад
Управа района Пирита хочет найти самый красивый приусадебный сад. Фотографии садов можно присылать на конкурс до 9 августа.
Управа района Пирита хочет найти самый красивый приусадебный сад. Фотографии садов можно присылать на конкурс до 9 августа.
«Цель конкурса на звание владельца прекраснейшего сада в Пирита – выразить признание тем жителям нашего района, которые постоянно и усердно работают на своих участках, развивая таким образом культуру садоводства. Это также хорошая возможность поделиться накопленным опытом и умениями со всеми интересующимися. Как соседи конкурсантов, так и другие жители нашего района наверняка обратят больше внимания на собственные сады и захотят при необходимости привести их в порядок, так что в итоге победителями станут все. В Пирита уже много прекрасных садов. Обязательно примите участие в конкурсе на звание владельца самого красивого сада!», - призвал жителей старейшина района Пирита Тынис Лийнат.
В конкурсе могут участвовать все желающие, вне зависимости от размера сада при особняке, рядном или многоквартирном доме. Отдельное внимание будет обращено на различные решения по обеспечению комфортного досуга в саду.
Финалисты будут определены по присланным на конкурс фотографиям домашних садов. Сады финалистов посетят члены жюри, которые оценят благоустроенность каждого сада, его озеленение, общее пространственное влияние и ряд деталей: ограждения, ворота, освещение и т.д.
Предусмотрены разнообразные призы
Для участия в конкурсе управа района просит прислать пять фотографий вашего сада, площадки для барбекю, уголка отдыха или интересной концепции будущего сада. Для отправки фотофайлов или ссылок на них воспользуйтесь адресом э-почты pirita@tallinnlv.ee или почтовым адресом управы района Пирита – Клоостри теэ, 6 – для отправки распечатанных снимков. Обязательно приложите к фотографиям свой почтовый адрес, адрес э-почты и телефонный номер. Подробности: mariana.simson@tallinnlv.ee.