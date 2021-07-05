УЧАСТВУЙТЕ ⟩ В Пирита выбирают самый красивый сад

«Цель конкурса на звание владельца прекраснейшего сада в Пирита – выразить признание тем жителям нашего района, которые постоянно и усердно работают на своих участках, развивая таким образом культуру садоводства. Это также хорошая возможность поделиться накопленным опытом и умениями со всеми интересующимися. Как соседи конкурсантов, так и другие жители нашего района наверняка обратят больше внимания на собственные сады и захотят при необходимости привести их в порядок, так что в итоге победителями станут все. В Пирита уже много прекрасных садов. Обязательно примите участие в конкурсе на звание владельца самого красивого сада!», - призвал жителей старейшина района Пирита Тынис Лийнат.