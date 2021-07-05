Меган Маркл впервые приедет в Лондон после скандального интервью

По информации издания, принц Гарри вместе с семьей будут присутствовать на масштабном мероприятии в честь дня рождения принцессы Дианы, которое Кенсингтонский дворец перенес на осень из-за пандемии.
Стоит отметить, что это будет первая встреча Меган Маркл с королевской семьей после скандального интервью.
Ранее появилась информация, что принц Гарри не помирился с братом. У внуков королевы так и не состоялся тот самый разговор, который мог бы поставить точку в их напряженных отношениях. Уильям обсуждал с братом футбол и другие события, никак не связанные с их ссорой.
Какие бы разговоры не велись между принцами, они были несерьезными. Уильям знает, что Меган должна быть рядом, чтобы обсуждать проблемы. Потому что всё сказанное должно пройти через нее,
– рассказал королевский эксперт.
Возможно, в этот раз сыновьям принцессы Дианы и принца Чарльза удасться наладить отношения.