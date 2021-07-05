Меган Маркл впервые приедет в Лондон после скандального интервью

В этом году принц Гарри уже дважды был на родине – на похоронах принца Филиппа и на открытии памятника принцессе Диане. Герцог Сассекский уже вернулся в США к Меган Маркл и детям. Но теперь в СМИ появилась информация, что совсем скоро принц Гарри вновь может приехать в Лондон и не один, а с супругой и детьми. Об этом пишет Сегодня со ссылкой на Daily Mail.