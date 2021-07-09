УБРАЛИ ⟩ Таллиннец недоумевал, почему знаки на парковке возле супермаркетов Prisma изображают только маму с ребенком?

«Жалуюсь на магазин «Призма». Что за дискриминация отцов? Приезжая в магазин на машине с детьми, я вижу удобную парковку для семей с детьми у входа.

Но смущает знак на парковке.. По их мнению только мамаши с детьми приезжают туда? А мне как отцу, что, парковаться в стороне и тащиться в магазин?

Или это не укладывается в нормальные рамки, что не только тёти с детьми могут приехать в магазин? Отцы не ездят в магазин с детьми?

Лгбтэшники на великах гоняют/протестуют. Надо и нам свой автопробег замутить. Всем юмора и позитива», - такой вот пост опубликовал недоумевающий отец.

На запрос портала Limon.ee, почему знак изображает только особу женского пола, пришел короткий ответ от руководителя коммуникационной службы Prisma Peremarket AS Лийны-Яаники Сейслер: «Равенство и свобода выбора - основные ценности Prisma. В Prisma рады всем клиентам, и совершенно неважно, в брюках они сейчас или в юбке».

А спустя три дня с парковок был убран знак, на который обратил внимание пользователь Фейсбук. Равноправие полов, как мы видим, теперь iдействительно является ценностью сети Prisma. Делайте выводы!

ФОТО: фото читателя



