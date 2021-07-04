ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Работающий в Тарту Тынис показал, как инструктор по вождению ни в коем случае не должен себя вести

Тынис предлагает практику вождения в Выру и Тарту. Он поделился поучительным видео в социальной сети о том, что инструкторам по вождению категорически не следует делать во время урока - нарушать личное пространство ученика и инициировать физический контакт. В этих ситуациях ученик чувствует себя некомфортно.

Если вы попали в такую ​​ситуацию, пожалуйста, сразу же скажите учителю, что это не нормально. Если этого недостаточно, обратитесь к руководству автошколы, смените учителя или даже смените автошколу,

- говорит Тынис.

Он также приводит примеры нарушения учителем личных границ ученика: похлопывание по ноге, прикосновение к руке при переключении передач и вторжение в личное пространство ученика. Вам не о чем беспокоиться, потому что Тынис показывает неприятные ситуации не на ученики, а на своей любимой жене.