Пн, 5.07.2021
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Работающий в Тарту Тынис показал, как инструктор по вождению ни в коем случае не должен себя вести

ФОТО: Kuvatõmmis TikToki videost/soiduopetjatonis

Тынис, который работает инструктором по вождению, показал в познавательном видео ситуации, которые ученик не должен допускать и обязательно должен поговорить с самим инструктором или сообщить руководству автошколы, пишет Elu24.

Тынис предлагает практику вождения в Выру и Тарту. Он поделился поучительным видео в социальной сети о том, что инструкторам по вождению категорически не следует делать во время урока - нарушать личное пространство ученика и инициировать физический контакт. В этих ситуациях ученик чувствует себя некомфортно.

Если вы попали в такую ​​ситуацию, пожалуйста, сразу же скажите учителю, что это не нормально. Если этого недостаточно, обратитесь к руководству автошколы, смените учителя или даже смените автошколу,

- говорит Тынис.

Он также приводит примеры нарушения учителем личных границ ученика: похлопывание по ноге, прикосновение к руке при переключении передач и вторжение в личное пространство ученика. Вам не о чем беспокоиться, потому что Тынис показывает неприятные ситуации не на ученики, а на своей любимой жене.

@soiduopetajatonis

Selline käitumine ei ole sõiduõpetaja poolt okei! ##SõiduõpetajaTõnis ##lisasõit ##autokool ##seepoleokei

♬ Get You The Moon - Timmies

Многие в комментарии благодарят Тыниса за внимание к важной теме. То, о чем говорится в видео, очень актуально, так как многие делятся своим неприятным опытом общения с инструкторами по вождению в комментариях.

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