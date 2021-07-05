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ФОТО ⟩ Беременная Кейт Пентус-Розиманнус рассказала, как она переносит дикую жару

В начале мая министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус объявила о беременности, а на выходных она опубликовала снимок, на котором запечатлен ее растущий животик. Кроме того, она призналась, что при нынешней жаре предпочитает почти не двигаться.

Кейт Пентус-Розиманнус наслаждается летом, но, конечно, беременные чувствуют себя намного хуже в такую жару, какая стоит в Эстонии в последнее время. Именно об этом она написала на своей странице в социальной сети в воскресенье.

Шевелиться в жаркий день ​​- не мое любимое занятие сейчас, но вечерняя прогулка - идеальный способ завершить неделю,

- написала она в Instagram.

ФОТО: Kuvatõmmis/ Instagram

По словам Пентус-Розиманнус, ребенок должен появиться на свет в конце этого лета. Министр финансов Эстонии объявила 8 мая, что они с мужем Рейном Розиманнусом узнали хорошие новости незадолго до Рождества:

Одна давняя мечта и самая важная перемена в жизни сбываются - мы ждем ребенка, который должен родиться в конце лета.

Кейт Пентус-Розиманнус и Рейн Розиманнус обручились в 2008 году и поженились в августе 2012 года.

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