ФОТО ⟩ Беременная Кейт Пентус-Розиманнус рассказала, как она переносит дикую жару

В начале мая министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус объявила о беременности, а на выходных она опубликовала снимок, на котором запечатлен ее растущий животик. Кроме того, она призналась, что при нынешней жаре предпочитает почти не двигаться.
Кейт Пентус-Розиманнус наслаждается летом, но, конечно, беременные чувствуют себя намного хуже в такую жару, какая стоит в Эстонии в последнее время. Именно об этом она написала на своей странице в социальной сети в воскресенье.
Шевелиться в жаркий день - не мое любимое занятие сейчас, но вечерняя прогулка - идеальный способ завершить неделю,
- написала она в Instagram.
По словам Пентус-Розиманнус, ребенок должен появиться на свет в конце этого лета. Министр финансов Эстонии объявила 8 мая, что они с мужем Рейном Розиманнусом узнали хорошие новости незадолго до Рождества:
Одна давняя мечта и самая важная перемена в жизни сбываются - мы ждем ребенка, который должен родиться в конце лета.
Кейт Пентус-Розиманнус и Рейн Розиманнус обручились в 2008 году и поженились в августе 2012 года.