Гороскоп Павла Глобы на неделю с 5 по 11 июля

Не спешите и берегите силы — они могут вам срочно понадобиться.

Овен

У Овнов ожидается много интересных и важных событий, но не все дни недели будут благоприятными и яркими. 8 июля ожидается небольшой хаос и неурядицы, в остальные дни всё будет тихо и спокойно. Фактически, Овны претендуют на первую строчку в рейтинге самых удачливых людей этой недели. Особый успех их ожидает в сфере любви. Финансы и работа станут второстепенными. Лучше сначала разобраться с семейными и домашними неурядицами, а потом думать о деньгах и бизнесе.

Телец

Не исключено, что многие Тельцы смогут преодолеть черную полосу в любви, если таковая, конечно, имеется. Особенно позитивными будут изменения для тех, кто находится в поисках. Это просто идеальное время для новых знакомств, романтики и флирта. Очень хорошо на поисках второй половинки скажутся путешествия. Деловые поездки будут крайне удачными и для финансовой стороны жизни. Это то самое время, когда можно успешно сочетать работу и амурные дела.

Близнецы

У Близнецов ожидается крайне динамичная и беспокойная неделя. Особенно стоит выделить вторник. В этот день звезды и планеты будут наиболее негативными. Нужно будет смотреть в оба и не рисковать. Даже в благоприятные дни 10 и 11 числа людям этого знака стоит быть чуточку осторожнее. В конце недели можно подписывать важные бумаги, заключать сделки, браться за важные дела. Не стоит обделять вниманием близких и вторую половинку. Можно и даже нужно дарить подарки.

Рак

У Раков на этой неделе будет очень много положительной денежной энергетики, особенно 5 и 8 июля. Чтобы доходы росли, а долги таяли, необходимо правильно распоряжаться этой энергетикой и удачей. На этой неделе полезно будет также заниматься планированием дел на будущее. Большую пользу принесет интуиция. Что касается любви, то в этой сфере Ракам стоит прислушиваться не только к внутреннему голосу, но и к логике. Одинокие люди этого знака смогут найти вторую половинку. Главное в амурных делах не торопиться.

Лев

Начнется неделя не с лучшей ноты. Павел Глоба отмечает, что 5 июля звезды будут в диссонансе с планетами, но зато уже 6 числа ситуация измениться на противоположную. В отношениях со второй половинкой могут всплыть какие-то неприятные факты из прошлого, но на них лучше не заострять внимание, чтобы не остаться в одиночестве. В целом неделя прекрасно подойдет для отдыха и отпуска. Решение многих проблем замедлится.

Дева