НЕСПРОСТА? ⟩ Сильвия Ильвес нашла свадебное платье, которое хотела бы надеть любая невеста

«Какая интересная находка! Свадебное платье за 45 евро! Я просто не могла пройти мимо этого платья. Оно село на меня, как влитое», - подписала снимок Сильвия.

Теперь свадебное платье у Ильвес в шкафу, но когда состоится поход к алтарю - никто не знает. В том числе и потенциальная невеста.

Бойфренд Сильвии Марсель пока не строит матримональных планов, и Ильвес написала, что может и продать платье. «Если у вас, девушки, скоро свадьба, а вы хотите продемонстрировать красоту классического подвенечного наряда, тогда я продам вам это платье за ту же цену. Оно подходит для обладательниц 36-38 размера, которые не боятся надеть платье, в котором кто-то уже выходил замуж. А пока оно прекрасно себя чувствует в моей коллекции платьев», - написала виолончелистка в Instagram.

Сильвия сказала Elu24, что нашла платье в винтажном магазине Humana, куда пошла за кожаной сумочкой. Но вышла оттуда с великолепным платьем.