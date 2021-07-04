Гороскоп на 5 июля для всех знаков Зодиака

Овен

Неблагоприятный день для деловых отношений. Постарайтесь не назначать на первую половину дня деловых встреч – вас ожидают ошибки в поведении. Возможны резкие и внезапные перепады в настроении. Обратите также внимание на состояние своего здоровья, позаботьтесь о правильном питании.

Телец

Вас ждет напряженный трудовой день. Тяжелый или кропотливый труд, направленный на достижение материального благополучия, потребует от вас дополнительных сил. Не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на мелочи. Рекомендуется сконцентрировать все свое внимание на служебных проблемах, от успешного решения которых будет зависеть ваше материальное положение. Упущенное сейчас очень трудно будет наверстать в будущем.

Близнецы

Не стоит совершать необдуманных поступков, особенно касающихся денег. Приведите в порядок все документы, так как в это время может всплыть то, что вам хотелось бы скрыть от посторонних глаз. Это обстоятельство может сильно повредить вашей репутации.

Рак

Заканчивается период испытаний. Ваши действия могут принести ощутимый положительный результат. Чувства и эмоциональная жизнь станут богаче, а мысли конкретнее. Стоит ожидать успеха во всех начинаниях. В этот день благоприятна физическая активность.

Лев

День, благоприятный для крупных приобретений, заключения контрактов, договоров, сделок. Для вас наступает неплохой период. Он станет плодотворным для обновления, когда вы сможете сконцентрировать свою энергию и найдете ей правильный выход. Можете начать ремонт в доме, делать перестановки, приобретать недвижимость. Вторая половина дня может осложниться ухудшением самочувствия.

Дева

Не исключено, что сегодня вы будете вполне удовлетворены деловой стороной жизни, вы сможете полностью себя реализовать в активной профессиональной деятельности. Большинству Дев представится возможность решить возникшие в недавнем прошлом проблемы, изменить окружающее в лучшую сторону и измениться самим. Однако, возможно, что во второй половине дня вас сильно разочаруют действия близких людей.

Весы

Подозрительность и недоверие помешает вам наладить даже самые незначительные контакты, от которых зависит ваше благосостояние. Вам будет трудно справиться с текущими делами. Это потребует от вас мобилизации сил и ясности чувств и трезвой оценки происходящего. Избавьтесь от нетерпимости, будьте снисходительнее к ошибкам близких вам людей.

Скорпион

Вам предстоит принятие очень важных решений. Причем вам придется решать множество вопросов одновременно. Нужно быть внимательным и осторожным, избегать ненужных разговоров, потому что сейчас они ни к чему, кроме взаимного раздражения, не приведут. Посвятите день делам, связанным с семьей, домом. Не вступайте в семейные конфликты. Уделите повышенное внимание детям и их здоровью.

Стрелец

Нельзя строить долгосрочных планов, давать обещания. Неблагоприятны заключения браков, договоров и сделок. Контролируйте свои эмоции, следите за тем, чтобы никого не оскорбить, нельзя отказывать в выполнении просьб. Проявите мудрость и выдержку – это, пожалуй, единственный способ избежать необдуманных действий по отношению к дорогому человеку. Возможны проблемы со здоровьем. Необходим спокойный отдых.

Козерог

Если строительство вами воздушных замков заслонит реальное положение дел, то велика вероятность проявления неудач в финансовой сфере. Будьте критичнее к себе и к окружающим вас людям. От вас требуются осторожность и взвешенность.

Водолей

Если вы сомневаетесь в правильности решения, принимаемого вами, доверьтесь интуиции – она не подведет, так как вы очень остро чувствуете все, что происходит. Избегайте выяснений отношений с начальством и старайтесь не быть кому-то обязанным. Возможно, вы найдете поддержку и понимание у людей, которых до этого не считали своими союзниками.

Рыбы