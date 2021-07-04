«Могу кайфовать и без допингов»: Моргенштерн поборол свои зависимости

«Маленький отрывочек из медового месяца. Что могу сказать? Столько счастья и эмоций не было за всю жизнь, реально. Даже время на телефон тратить не хочется. Закончилось все, как всегда, капельницей. Но я зашарил, что это урок судьбы, что я могу так же, и даже сильнее кайфовать без допингов. Итог: пятый день не пью, не курю и даже не хочется», — написал артист.
Рэпер неоднократно признавался, что ранее он злоупотреблял алкоголем и много курил. Со слов артиста, в его жизни также имели место наркотики. Моргенштерн рассказывал в интервью Юрию Дудю, что он даже чуть не погиб из-за передозировки запрещенными веществами. Тогда музыканта спасли медики.
Во время отдыха в Турции Алишеру также понадобилась помощь врачей — ему ставили капельницу. На этот раз причиной резкого ухудшения состояния здоровья молодого артиста стала сильная жара — Моргенштерн получил солнечный удар.
В Турции музыкант отдыхает вместе со всей девушкой — Диларой. Артист назвал свое путешествие медовым месяцем. При этом свадьбу со своей избранницей Моргенштерн не сыграл.