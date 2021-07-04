«Могу кайфовать и без допингов»: Моргенштерн поборол свои зависимости

«Маленький отрывочек из медового месяца. Что могу сказать? Столько счастья и эмоций не было за всю жизнь, реально. Даже время на телефон тратить не хочется. Закончилось все, как всегда, капельницей. Но я зашарил, что это урок судьбы, что я могу так же, и даже сильнее кайфовать без допингов. Итог: пятый день не пью, не курю и даже не хочется», — написал артист.