Вс, 4.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

«Могу кайфовать и без допингов»: Моргенштерн поборол свои зависимости

Моргенштерн ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS

Рэпер Алишер Моргенштерн распрощался со всеми пагубными привычками. Абсолютно трезвый отдых музыкант провел в Турции. Об этом он рассказал подписчикам на своей странице в Instagram, передает Пятый канал.

«Маленький отрывочек из медового месяца. Что могу сказать? Столько счастья и эмоций не было за всю жизнь, реально. Даже время на телефон тратить не хочется. Закончилось все, как всегда, капельницей. Но я зашарил, что это урок судьбы, что я могу так же, и даже сильнее кайфовать без допингов. Итог: пятый день не пью, не курю и даже не хочется», — написал артист.

Рэпер неоднократно признавался, что ранее он злоупотреблял алкоголем и много курил. Со слов артиста, в его жизни также имели место наркотики. Моргенштерн рассказывал в интервью Юрию Дудю, что он даже чуть не погиб из-за передозировки запрещенными веществами. Тогда музыканта спасли медики.

Во время отдыха в Турции Алишеру также понадобилась помощь врачей — ему ставили капельницу. На этот раз причиной резкого ухудшения состояния здоровья молодого артиста стала сильная жара — Моргенштерн получил солнечный удар.

В Турции музыкант отдыхает вместе со всей девушкой — Диларой. Артист назвал свое путешествие медовым месяцем. При этом свадьбу со своей избранницей Моргенштерн не сыграл.

НАВЕРХ
Back