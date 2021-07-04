ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Прощай, моя любовь»: девушка Гулбиса впервые вышла на связь после смерти актера

Также Жигулина поблагодарила всех фанатов Гулбиса за поддержку. Поклонники, в свою очередь, выразили глубокие соболезнования отчаявшейся девушке. «Солнышко мое, судьба подарила тебе любовь. Я знаю, ты будешь хранить ее в своем сердце всегда. Я плачу с тобой»; «Мы будем помнить его вместе с тобой, держись»; «Помним, Рося всегда с тобой, даже на небесах», — писали они.