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ВИДЕО ⟩ А вы уже сфотографировались с плавающим попугаем на пляже Пирита?

Попугай. Фото иллюстративное. ФОТО: Inari Leiman / Tallinna loomaaed

Жаркая погода заставляет купаться не только людей, но и животных! В TikTok набирает популярность видео, где красивый попугай решил искупнуться на пляже Пирита!

Такое милое существо не даст пройти никому! А вы бы хотели сфотографироваться с попугаем на море?

Смотрите видео!

@rikushaara

##piritarand ##Рикуша ##Ара ##нестисняйтесь ##присоединяйсякнам🥰

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