ВИДЕО ⟩ А вы уже сфотографировались с плавающим попугаем на пляже Пирита?
Жаркая погода заставляет купаться не только людей, но и животных! В TikTok набирает популярность видео, где красивый попугай решил искупнуться на пляже Пирита!
Жаркая погода заставляет купаться не только людей, но и животных! В TikTok набирает популярность видео, где красивый попугай решил искупнуться на пляже Пирита!
Такое милое существо не даст пройти никому! А вы бы хотели сфотографироваться с попугаем на море?
Смотрите видео!