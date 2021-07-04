Гороскоп на 4 июля для всех знаков Зодиака

Весьма вероятен прогресс в важных для вас делах. Приложив некоторые усилия, вы сможете получить результат, на который раньше не могли и рассчитывать. Однако следует иметь в виду, что сегодня звездам больше по нраву усердие и трудолюбие, чем бурная фантазия и творческий подход. Нежелательно поручать решение значимых вопросов другим людям, а также отказывать в помощи тем, кто о ней попросит.
Непросто складываются романтические отношения. Неожиданная поездка, в которую придется отправиться без любимого человека, станет причиной серьезных разногласий. Вам следовало бы поберечь себя от неприятных переживаний: сегодня ваш жизненный потенциал снижен, и излишнее эмоциональное напряжение может стать причиной недомогания.
Крайне нестабилен эмоциональный фон. Девам будет трудно сохранить хорошие отношения с родственниками и друзьями: представителей данного знака обуревают противоречивые чувства, возникает желание поступить по-своему, не считаясь с интересами окружающих. Избежать ссор с представителями старшего поколения удастся лишь благодаря их уступчивости и терпению, а также готовности потакать вам во всем.
Девы, способные держать эмоции под контролем, смогут преодолеть влияние негативных тенденций и насладиться спокойным течением дня. Жизненный потенциал высок, самочувствие будет хорошим, недомогания маловероятны.
Нейтральный день, который может оказаться весьма удачным, если вы найдете достойное применение своей жизненной энергии. Желательны активные развлечения, спортивные игры, посещение общественных и светских мероприятий. Тем, кто склонен проводить время в одиночестве, погрузившись в размышления о своих проблемах и невзгодах, удача сегодня улыбнется едва ли.
Проблемы могут возникнуть и у слишком доверчивых представителей знака. Не торопитесь следовать полученным советам, даже если они исходят от членов вашей семьи. Важные решения нужно принимать самостоятельно – события дня докажут правильность такого подхода.
Жизненный потенциал Скорпионов поистине огромен, но то, как представители данного знака распоряжаются своей энергией, вызывает, по меньшей мере, удивление. Сегодня вы как никогда склонны ввязываться в безнадежные проекты, начинать отношения с совершенно не подходящими для этого людьми и браться за дела, которые вам явно не под силу. Добавьте к этому неоправданные расходы, и вы поймете, почему день обещает быть трудным!
Избежать многих недоразумений смогут те, кто готов прислушаться к советам родственников, критически оценить собственные поступки и встать на верную дорогу. Скорпионы, недавно поссорившиеся с любимым человеком, смогут восстановить мир, если усмирят свою гордыню.
Есть шанс добиться успеха в делах, которые вы начали пару недель назад. К новым же проектам не следует относиться с особым воодушевлением – пока вы еще не располагаете всей необходимой информацией, не можете предсказать, какие «подводные камни» могут возникнуть во время их реализации. Очень благоприятна финансовая картина, наибольшая удача ожидает тех, кто собирается в поездки или находится вдали от дома.