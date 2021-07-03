Блогер снял на видео простой лайфхак, как за мгновение понять, обезвожен ли ваш организм

Пользователь с ником remus.bujor из Лондона, Англия, поделился в «Тиктоке» простым лайфхаком, как за мгновение узнать, обезвожен ли ваш организм. Парень показал, что для этого нужно сжать кожу на межфаланговом суставе на пальце и посмотреть, как она себя поведёт.

Чтобы увидеть, насколько вы обезвожены, вы должны сжать кожу на пальце вот так. Если она снова разгладится, значит, всё в порядке. Если вы сжимаете её и она остаётся в таком положении, то вы обезвожены

Ролик набрал 7,4 миллиона просмотров, и пользователи принялись проверять лайфхак на себе. При этом одни сразу поверили в правдивость необычного способа, у других же он вызвал сомнения.