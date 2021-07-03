Гороскоп на 3 июля: идеальный день для отдыха

Эмоциональный фон стабилен, привязанности крепнут, существующие романтические отношения становятся более прочными и глубокими. К решению личных проблем вы подходите с похвальным спокойствием, руководствуясь логикой и здравым смыслом, что значительно увеличивает шансы на успех.

Дева

День пройдет спокойно, если вы не станете суетиться по пустякам и придавать слишком большое значение досадным, но мелким недоразумениям. Финансовое положение улучшится, появится возможность заключить выгодные сделки, принять участие в осуществлении проектов, которые принесут значительную прибыль. Важные решения звезды советуют принимать самостоятельно, не рассчитывая на советы и помощь.

Решение семейных проблем ложится на ваши плечи, от вас же зависит, какой будет атмосфера дома. Нужно приложить совсем немного усилий для того, чтобы достичь взаимопонимания с близкими. Сегодня вы особенно обаятельны и привлекательны, что способствует новым знакомствам; будьте разборчивы, избегайте контактов с сомнительными особами.

Весы

Весам стоит быть серьезнее. Велик соблазн предаться легкомысленным развлечениям, забыв о работе и домашних делах, но делать этого не следует ни в коем случае. Вы склонны тратить крупные суммы, не задумываясь о том, насколько оправданны и уместны расходы; подобное отношение к деньгам даст близким повод для критических замечаний – в результате отношения ухудшаться, накопятся взаимные обиды.

Любимый человек склонен снисходительно относиться к вашим маленьким слабостям, но и от вас будет ждать чего-то подобного. Старайтесь воздерживаться от критики, избегайте язвительности, иронии. Спокойствие, сдержанность и такт – лучшие помощники в деле сохранения мира и гармонии в романтических отношениях.

Скорпион

День будет довольно неприятным, утомительным, а к тому же и скучным. Будьте готовы погрузиться в дела, не требующие ни творческого подхода, ни изобретательности, ни специальных знаний; обычные обязанности, повседневные заботы, рутина – вот что ждет вас сегодня. Может улучшиться финансовое положение, но в этом случае и расходы будут большими; по крайней мере, вы не тратите денег понапрасну, что делает вам честь.

Отношения с близкими складываются непросто, напряжение возрастает с каждой минутой, появляются поводы для взаимных упреков и недовольства. Призовите на помощь чувство юмора, но помните, что шутки должны быть добрыми – сарказм вам сегодня ни к чему.

Стрелец

Есть шанс решить многие проблемы, но усилия для этого придется приложить нешуточные. Довольно сложно понять, кто сегодня является вашим другом, а кто – недоброжелателем и конкурентом: интуиция молчит, а для логических выводов информации недостаточно. Тем, кто планирует в этот день провести важные встречи и переговоры, звезды советуют не нарушать традиций и вести себя предельно корректно.