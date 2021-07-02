Фанаты МакSим запустили флешмоб в TikTok в поддержку артистки

Армия фанатов певицы Марины Максимовой всерьез обеспокоена состоянием здоровья своего кумира. Недавно поклонники запустили сразу три хештега на видео-платформе TikTok: помимо #МакSимЖиви, в ленте сервиса можно обнаружить теги #МаксимДержись и #МыСтобой. Метки можно найти в роликах, в которых поклонники вспоминают любимые выступления Максимовой и делятся собственными каверами на ее песни.

Флешмоб активно набирает популярность: некоторые ролики набрали уже более 1,4 миллиона просмотров. Кроме того, в своих постах поклонники вспоминают интервью певицы, которые теперь могут казаться пророческими.

Певица МакSим уже около двух недель находится в искусственной коме. Легкие исполнительницы поражены на 80 процентов, а аппарат ИВЛ показал низкую эффективность. Теперь артистка подключена к ЭКМО – его используют для пациентов в критическом состоянии.

Директор певицы Маргарита Соколованедавно сообщила, о чем она разговаривала со звездой незадолго до ухудшения ее самочувствия. Менеджер Максимовой также обратилась к поклонникам после упреков в свой адрес.



