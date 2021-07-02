С кем остались дети тяжелобольной МакSим

По некоторым данным, на данный момент поражение легких у Марины составляет уже 80%. Родственники певицы почти не комментируют ситуацию, на связь периодически выходит пиар-директор МакSим, которая пытается приободрить и успокоить поклонников.

Не стоит забывать, что МакSим — мама двух девочек, 12-летней Саши и 6-летней Маши. У дочек артистки есть отцы, Алексей Луговцев и Антон Петров, однако в этот тяжелый момент девочки переехали жить к своей бабушке. За ними приглядывает мама певицы Светлана Викторовна. К младшей дочери также приходит няня.

При этом ранее сама певица говорила о том, что не была особо близка со своими родителями. У Марины довольно скрытны характер, так что поговорить по душам с мамой ей не удавалось. При этом отношения с родственниками у артистки все равно были хорошими, а сейчас семья и вовсе сплотилась из-за болезни МакSим, сообщает Woman.ru.