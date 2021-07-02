ТРЕЙЛЕРЫ ⟩ Что мы будем смотреть этим летом: девять новых сериалов

"Сплетница" (8 июля)

Сплетница возвращается! Стриминговый сервис HBO Max подготовил для фанатов популярного молодежного сериала о жизни элитных жителей Нью-Йорка продолжение. Сериал создан не только для "старых" зрителей, но и для молодого поколения, и поэтому вместил в себе все нынешние тренды: разнообразие на экране, включая представителей ЛГБТ-сообщества и темнокожих. В актерский состав вошли Уитни Пик ("Леденящие душу приключения Сабрины"), Эли Браун ("Милые обманщицы. Перфекционистки"), Эмили Элин Линд ("Доктор Сон"), Джонатан Фернандез ("Исчезновение Элеанор Ригби. Они") и Джейсон Готэй.

"Грабь награбленное: Искупление" (9 июля)

Возвращение на экраны сериала о мошенниках – своего рода "Робин Гудов", которые наказывают других мошенников. Сейчас бывшая команда не у дел, у них размеренная жизнь. Много лет они наблюдают за тем, что богатые лишь продолжают богатеть день ото дня, а жизнь бедных людей становится лишь более беспросветной. Эта вопиющая несправедливость побуждает команду собраться снова вместе. К ним присоединяется новичок – юрист Гарри Салливан (Ноа Уайли) и сводная сестра Хардисона, Брейанна Кейси (Ализ Шэннон).

"Северные воды", 15 июля

Лишенный всех регалий после трагического события военный хирург Патрик Самнер (Джек О`Коннел) покидает службу и остается без надежд на достойную жизнь. Он не смог себе найти другой работы и принял кардинальное решение – отправиться в Арктику в составе китобойной экспедиции. Судьба подготовила Патрику испытание, столкнув его на борту корабля с гарпунером по имени Генри Дракс (Колин Фаррелл). Генри – настоящий психопат, который то и делает, что подыскивает себе следующую жертву. У Патрика нет вариантов, кроме как вступить в борьбу за собственное выживание.

"Ривердейл", 5-й сезон (11 августа)

Продолжение подростковой драмы об Арчи и его друзьях. Поскольку пандемия внесла свои коррективы в съемочный процесс, то последние серии четвертого сезона стали первыми нового пятого, а в нем сделали значительный перерыв между выходом эпизодов. В итоге финал сезона выходит в последний месяц лета.

Выпускной вечер в школе, многие старшеклассники продолжат учебу в колледжах, но Арчи Эндрюс добровольно уходит в армию. Спустя семь лет уже повзрослевшие друзья снова собираются в родном городе Ривердейл. Им предстоит раскрыть новую тайну и возродить родной город. Друзья снова коснутся школьной жизни, но уже в других амплуа.

"Тернер и Хуч" (16 июля)