Налоговая заблокировала банковские счета тяжелобольной певицы МакSим

Поклонники певицы МакSим последние дни не находят себе места: с тех пор, как звезду ввели в состояние искусственной комы, новости о ее здоровье поступают одна хуже другой. По данным СМИ, артистка борется вовсе не с коронавирусом: ее поразила двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелой степени. По словам врачей, этот недуг даже опаснее, чем злополучный ковид.

«При бактериальной пневмонии, кроме острой дыхательной недостаточности и нарушения газообмена, также развивается сильнейшая интоксикация организма. А кроме того, возбудитель болезни – пневмококк – губительно воздействует на сердечно-сосудистую систему», – пояснил врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

Понятно, что в такой ситуации семье и помощникам артистки совсем не до финансовых проблем. Между тем налоговая служба еще в мае заблокировала банковские счета певицы. Дело в том, что ИП Максимова Марина Сергеевна (так по паспорту зовут МакSим) не предоставила в контролирующие органы налоговую декларацию, из-за чего все операции и переводы временно приостановлены.

Кроме того, в прошлом году проблемы были и у Школы искусств, которую МакSим недавно перезапустила после нескольких лет простоя: из-за неуплаты страховых взносов компания попала в черный список судебных приставов. В ФССП возбудили исполнительное производство, однако, спустя пару месяцев закрыли дело из-за невозможности найти должника: сведения о юридическом адресе оказались недостоверными. По этой причине ФНС чуть было не ликвидировала фирму, но артистка вовремя отреагировала, обновив необходимую информацию. Если бы она не успела этого сделать, в ближайшие три года открыть свою школу Марина Максимова не смогла бы.

Напомним, 10 июня в Москве МакSим торжественно перезапустила собственную Школу искусств, пригласив всех желающих на занятия вокалом, танцами, игрой на музыкальных инструментах и др. А уже на следующий день у артистки поднялась температура и развился сильный кашель. Однако, 12 июня в честь дня России она дала концерт в родной Казани, где целый час пела живьем, несмотря на жар. Врачи уверены, что именно это выступление и сыграло роковую роль: из-за сильнейшей вентиляции легких в процессе пения МакSим буквально сожгла остатки здоровой ткани.



