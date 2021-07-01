Умерла актриса, сыгравшая Дусю-Агрегат в сериале «Счастливы вместе»

О смерти Натальи Смирновой сообщил ее друг, журналист Олег Перанов. По его словам, причиной скоропостижного ухода артистки стал коронавирус. «От ковида ушла наша близкая подруга, актриса Наталья Смирнова... Почти 30 лет дружбы и вот… Очень больно!» – написал мужчина.

Актриса была королевой эпизода – на ее счету около 90 ролей в 30 фильмах и сериалах, таких как «Кремлевские курсанты», «Каменская», «Склифосовский». Но наибольшую известность ей принесла роль в знаменитом ситкоме «Счастливы вместе», где она сыграла роль Дуси-Агрегат.

Помимо съемочной площадки, 60-летняя Смирнова выходила на сцену в Театре наций и театре «Современник» в спектаклях: «Мелкий бес», «Квартира Коломбины», «Крутой маршрут» и «Бюро Счастья». Пока что нет точных данных о том, когда и где состоится прощание со звездой.

Напомним, сериал «Счастливы вместе» является российской версией американского проекта «Женаты… с детьми». Ситком выходил на телеканале ТНТ с 2006 по 2012 год. Сюжет строится вокруг повседневной жизни продавца обуви Гены Букина (его сыграл Виктор Логинов). Шоу принесло известность Наталье Бочкаревой, Дарье Сагаловой и многим другим актерам.



