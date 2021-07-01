ДОЖДАЛИСЬ! ⟩ Народное Радио теперь можно слушать и в Тарту

Зона вещания покроет не только центр Тарту, но и большинство прилегающих районов. Теперь у радиослушателей из Тарту появится возможность каждое буднее утро встречать с драйв-шоу «Народное Утро», а в конце трудового дня отправляться домой в компании вечернего шоу «Народное Рулит»!