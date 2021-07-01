ДОЖДАЛИСЬ! ⟩ Народное Радио теперь можно слушать и в Тарту
С 1 июля Народное Радио можно слушать в Тарту!
С 1 июля Народное Радио можно слушать в Тарту!
Зона вещания покроет не только центр Тарту, но и большинство прилегающих районов. Теперь у радиослушателей из Тарту появится возможность каждое буднее утро встречать с драйв-шоу «Народное Утро», а в конце трудового дня отправляться домой в компании вечернего шоу «Народное Рулит»!
И, конечно, по субботам вас ждут уникальные программы – «Пудра-Шоу», «Инвентура с Борисом Горским» и «Ретро Суббота».
Слушайте Народное Радио в Тарту на 107,2 FM.