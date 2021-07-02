Гороскоп на 2 июля для всех знаков Зодиака

Овен

Для тех, кто занимается самообразованием и самосовершенствованием, наступит время признания и кармического воздаяния. Если личность не достаточно духовно развита – возможны душевное беспокойство, стрессы и ухудшение самочувствия.

Телец

День любви, раскрытия творческого потенциала. Творческие личности способны самореализоваться в своем деле и добьются признания, что доставит им большое удовольствие. Этот день подведет итоги, на некоторое время освободит от неприятностей. С любым человеком сегодня возможны гармоничные отношения.

Близнецы

Не старайтесь проявлять настойчивость, не торопите события. Вам потребуется время, чтобы разобраться в себе и оценить свои силы. Возможно, что вы получите известие от дальних родственников или друзей.

Рак

Вы справитесь со всеми делами с удивительной легкостью. Ключ к успеху сегодня – добросовестность и усердие, чего вам не занимать. Нельзя отказывать в выполнении просьб. Небольшая передышка в активной деятельности пойдет на пользу вам и вашим близким.

Лев

Велика вероятность приятной встречи со старыми друзьями. Отношения с родственниками сегодня должны улучшиться. Во второй половине дня обратите внимание на свое здоровье, займитесь спортом.

Дева

Успех будет зависеть только от вас самих. В любом мероприятии сегодня не рассчитывайте на помощь со стороны. Прежние разочарования и обиды позади, вы снова ощутите прилив сил. В личной жизни должно быть все благополучно.

Весы

Настраивайтесь на активный рабочий день, в течение которого вас ждет много проблем. Вашим домашним захочется, чтобы вы больше времени проводили с ними. Поэтому желателен активный семейный отдых.

Скорпион

Сегодня возможны осложнения со здоровьем. Настроение может резко ухудшиться, что скажется на ваших отношениях с окружающими. Поберегите себя и примите ряд профилактических мер против простудных заболеваний. Сдерживайте негативные эмоции. Не поддавайтесь на провокации близких, избегайте выяснений отношений.

Стрелец

Вы можете столкнуться с разного рода неожиданностями. Вы даже будете способны потерять голову, однако способность к сдерживанию эмоций послужит для вас спасательным кругом. При благоприятном стечении обстоятельств личные отношения порадуют вас своей откровенностью и теплотой.

Козерог

Продолжается благоприятный период для развития личных отношений. Возможно, что сегодня вы сможете решить проблемы в личной жизни. Однако не забывайте тщательно все взвесить, прежде чем принять какое-либо важное решение. Потом исправить ситуацию будет трудно. В любом случае постарайтесь сохранять внешнее спокойствие.

Водолей

Не оставляйте без внимания предложения от коллег по бизнесу. Но и не доверяйте им слепо. Ваша рассудительность и проницательность поможет вам сделать правильный выбор. Возможно, вам удастся осуществить самую смелую мечту.

Рыбы