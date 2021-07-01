Принц Гарри рассказал о поведении своих детей: Лилибет спокойна, а Арчи носится, как сумасшедший

Принц Гарри, который уже сегодня вместе с братом откроет статую в честь их матери, принцессы Дианы, посетил церемонию вручения премии WellChild Awards в Британии.

WellChild — благотворительная организация, занимающаяся помощью тяжелобольным детям и молодежи в Великобритании. На мероприятие заглянул и певец Эд Ширан, с которым Гарри успел мило пообщаться, сообщает Hello.

Двое – это определенно подобно жонглированию,

– ответил герцог Сассекский.

Позже, разговаривая с другим гостем, Гарри поделился некоторыми подробностями о дочери Лилибет, которая появилась на свет 4 июня, и о старшем сыне Арчи:

Нам пока что везет, она очень спокойная и, кажется, счастлива просто сидеть рядом, пока Арчи бегает как сумасшедший,

– с улыбкой отметил Гарри.

Принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями в мае 2019 года – у пары родился сын Арчи Харрсион. Через два года у супругов появилась дочь Лилибет, которую назвали в честь Елизаветы II, ведь Лилибет – это ласковое прозвище Ее Величества, которым ее называл ее супруг и другие родственники.



