ФОТО ⟩ Смотри, на чём рассекает по Таллинну эстонская ясновидящая

Победительница последнего сезона эстонской "Битвы экстрасенсов" Мерили Тиммер опубликовала вчера на своей странице в Instagram фото своего золотистого мотоцикла.

Теперь летом только так!

- написала она под фото.

Новое средство передвижения Мерили Тиммер. ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist

Порталу Elu24 Мерили сказала, что приобрела двухколесного друга только два дня назад и это ее второй мотоцикл.