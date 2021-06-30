ФОТО ⟩ Смотри, на чём рассекает по Таллинну эстонская ясновидящая
Мерили Тиммер поделилась в соцсетях снимком, на котором запечатлено ее новое шикарное средство передвижения, на котором ее можно будет увидеть летом на улицах Таллинна.
Мерили Тиммер поделилась в соцсетях снимком, на котором запечатлено ее новое шикарное средство передвижения, на котором ее можно будет увидеть летом на улицах Таллинна.
Победительница последнего сезона эстонской "Битвы экстрасенсов" Мерили Тиммер опубликовала вчера на своей странице в Instagram фото своего золотистого мотоцикла.
- написала она под фото.
Порталу Elu24 Мерили сказала, что приобрела двухколесного друга только два дня назад и это ее второй мотоцикл.
На мотоциклах Мерили ездила уже с 11-и лет и надеется, что этим летом будет ездить на нем ежедневно.