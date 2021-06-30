Агата Муцениеце унизила Павла Прилучного резким высказыванием об их семье

Знаменитость устала отвечать на вопросы о Прилучном. Она мечтает, чтобы у нее наконец-то перестали спрашивать, поддерживает ли она общение со своим бывшим мужем.

Актриса, несмотря на ненавистное отношение к расспросам, все же отвечает любопытным подписчикам. Некоторые хейтеры даже обвиняют звезду сериала «Закрытая школа» в крахе отношений. Якобы актриса не приложила максимум усилий для сохранения семьи. На такие дерзкие выпады у Муцениеце тоже есть ответ.

«Моя семья никуда не делась. У меня есть дети, мама, близкие. А все остальное, что было, просто недостойно слова "семья"», – унизила Прилучного 32-летняя артистка на своей странице в Instagram.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце расстались после почти десяти лет брака. Они официально развелись летом прошлого года. По некоторым данным, звезда «Мажора» встречается с актрисой Мирославой Карпович. Свою личную жизни знаменитость старается не комментировать.



