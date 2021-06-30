ФОТО ⟩ Мать купилась на рекламу надувного матраса, но, когда его пришлось надувать, стыдно стало всем вокруг

Дебби Кэмпелл из Британии попала в неловкое положение. В город пришла жара, а её семья даже нормально покупаться не могла — в доме не было ни одного надувного матраса. В попытке по-быстрому исправить ситуацию, мама нашла на eBay неплохой вариант. Вместе с доставкой всё обошлось всего в пять фунтов (6 евро). И только получив свой заказ, женщина поняла, почему никто, кроме неё, не решился купить этот матрас.

Mum who thought she had bagged a bargain lilo left in stitches when it arrives https://t.co/e1pkeknlCw — Newsmond (@Newsmond1) June 26, 2021

Когда мать увидела товар, на фотографии в каталоге на матрасе лежал полуобнажённый молодой человек. Почему-то Дебби решила, что он просто модель, которую пригласили на рекламную съёмку. Открыв упаковку, британка тут же осознала свою ошибку. Оказалось, парень был не только на снимках — его изображение было напечатано на самом матрасе. И это ещё не всё. Присмотревшись, как это всё нужно надувать, Кэмпелл покраснела — клапаны находились на месте рта и трусов модели.

«Когда я рассказала о заказе своей подруге, она сказала: «О боже, ты заказала его с изображением мужика!» Но я её переубедила: «Не глупи, это просто рекламная фотка». А мне привезли мою покупку», - рассказала Кэмпелл.

«Когда я впервые открыла упаковку, сразу было видно его лицо с первым клапаном. Я ещё подумала: «Хуже быть не может!» Но хуже стало. Когда я увидела второй клапан в районе трусов, я не могла поверить своим глазам», - добавила Дебби Кэмпелл.

Самое ужасное, что трусы на парне были телесного цвета. И на первый взгляд казалось, что их вообще нет. Но привередничать Дебби уже не могла — сыну нужно было срочно выдать рабочий матрас. Поэтому мама заклеила все «срамные» места скотчем и наказала плавать на обратной стороне, пишет Mirror. Главное — ребёнок в восторге. А у взрослых есть повод посмеяться ещё на несколько недель вперёд.



