ФОТО ⟩ Мать купилась на рекламу надувного матраса, но, когда его пришлось надувать, стыдно стало всем вокруг
Британка решила сэкономить на матрасе для купания, но сильно пожалела об этом, заклеивая «срам» на напечатанном красавчике, пишет LIFE.
Британка решила сэкономить на матрасе для купания, но сильно пожалела об этом, заклеивая «срам» на напечатанном красавчике, пишет LIFE.
Дебби Кэмпелл из Британии попала в неловкое положение. В город пришла жара, а её семья даже нормально покупаться не могла — в доме не было ни одного надувного матраса. В попытке по-быстрому исправить ситуацию, мама нашла на eBay неплохой вариант. Вместе с доставкой всё обошлось всего в пять фунтов (6 евро). И только получив свой заказ, женщина поняла, почему никто, кроме неё, не решился купить этот матрас.
Mum who thought she had bagged a bargain lilo left in stitches when it arrives https://t.co/e1pkeknlCw— Newsmond (@Newsmond1) June 26, 2021
Когда мать увидела товар, на фотографии в каталоге на матрасе лежал полуобнажённый молодой человек. Почему-то Дебби решила, что он просто модель, которую пригласили на рекламную съёмку. Открыв упаковку, британка тут же осознала свою ошибку. Оказалось, парень был не только на снимках — его изображение было напечатано на самом матрасе. И это ещё не всё. Присмотревшись, как это всё нужно надувать, Кэмпелл покраснела — клапаны находились на месте рта и трусов модели.
«Когда я рассказала о заказе своей подруге, она сказала: «О боже, ты заказала его с изображением мужика!» Но я её переубедила: «Не глупи, это просто рекламная фотка». А мне привезли мою покупку», - рассказала Кэмпелл.
«Когда я впервые открыла упаковку, сразу было видно его лицо с первым клапаном. Я ещё подумала: «Хуже быть не может!» Но хуже стало. Когда я увидела второй клапан в районе трусов, я не могла поверить своим глазам», - добавила Дебби Кэмпелл.
Самое ужасное, что трусы на парне были телесного цвета. И на первый взгляд казалось, что их вообще нет. Но привередничать Дебби уже не могла — сыну нужно было срочно выдать рабочий матрас. Поэтому мама заклеила все «срамные» места скотчем и наказала плавать на обратной стороне, пишет Mirror. Главное — ребёнок в восторге. А у взрослых есть повод посмеяться ещё на несколько недель вперёд.