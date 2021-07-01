Гороскоп на 1 июля для всех знаков Зодиака

Овен

Избегайте хаотичности и нервозности и не тратьте время впустую. Все, что вы делаете сегодня, должно быть очень весомо и значимо. Придерживайтесь данных ранее обещаний.

Телец

Не бездельничайте и не ленитесь - пассивный отдых может стать причиной проблем со здоровьем. Сохраняйте спокойствие и относитесь ко всему происходящему философски, с долей иронии.

Близнецы

Не лучший день, чтобы отстаивать свое мнение. Старайтесь прожить его в мире и согласии с окружающими, проявляя гибкость и тактичность. Не спешите принимать важное решение.

Рак

Сегодня вы будете полны сил и энергии - направьте их на решение накопившихся проблем. Действуйте, оставив все сомнения позади. Вечером удаются только хорошо продуманные дела.

Лев

Самый удачный день месяца. Прекрасное время для воплощения в жизнь новых идей. Будьте напористыми - и удача окажется на вашей стороне. Не бойтесь проявлять инициативу.

Дева

Нельзя проявлять скупость и ставить свои интересы выше интересов других людей. Возможны приятная встреча или получение долгожданного известия. Расходуйте энергию на созидание.

Весы

Сегодня будет непросто находить общий язык с окружающими, поэтому сведите общение к минимуму. Полезно избавляться от старых ненужных вещей и контактов. Не выясняйте отношения.

Скорпион

Коммерческие операции сегодня лучше не проводить - это может привести к убыткам. Не проявляйте самонадеянность и эгоцентризм, иначе рискуете потерять уважение и доверие окружающих.

Стрелец

Не заставляйте себя делать то, чего не хочется. День подходит для творчества, встреч с друзьями и родственниками, активного веселого отдыха. Отличное время для покупок и любых финансовых операций.

Козерог

По возможности обеспечьте себе тишину и покой. Вам необходимо восстановить потраченные силы. Не действуйте напролом, не торопитесь. День подходит для налаживания взаимоотношений.

Водолей

Сохраняйте эмоциональное и душевное равновесие, не вступайте в конфликты, учитесь терпению и прощению. Будьте разборчивы в контактах - доверчивость может сыграть с вами злую шутку.

Рыбы