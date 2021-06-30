Принцессу Диану разозлило письмо Елизаветы II после скандального интервью: это возмутительно!

Как рассказал дворецкий матери принцев Гарри и Уильяма Пол Баррел изданию The Mirror, такими откровениями принцесса Диана пыталась спасти свой брак, но все пошло не по плану.

После скандальных откровений Елизавета II написала письмо Диане.

Я посоветовалась с архиепископом Кентерберийским, премьер-министром и, конечно, с Чарльзом. И мы решили, что лучший выход для вас — это развод,

– было сказано в письме.

Как отметил дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел, это письмо разозлило ее. Ведь мать принцев Уильяма и Гарри хотела, чтобы Елизавета II избавилась от любовницы принца Чарльза. А в итоге королева лишила саму принцессу Диану семьи.

Диана злилась и кричала: "Это возмутительно! Они решают, когда мне разводиться!" Она чувствовала себя бессильной,

– поделился воспоминаниями дворецкий.

Ранее Пол Баррел рассказал, что принц Филипп "больше пытался спасти брак Чарльза с Дианой, чем его сын".

Филипп подписывал письма к Диане коротким "Па" и поначалу сочувствовал ее тяжелому положению.

Нам никогда не приходило в голову, что он может захотеть бросить тебя ради нее. Я не могу представить, чтобы кто-то в здравом уме оставил тебя ради Камиллы,

– написал герцог Эдинбургский в одном из писем Диане после того, как стало известно об измене Чарльза.

Напомним, 28 августа 1996 года Чарльз и Диана официально оформили развод. 31 августа 1997 года принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже. В 2000 году принц официально представил свою избранницу – ту самую Камиллу Паркер-Боулз, а через пять лет, 9 апреля 2005 года, они поженились.



