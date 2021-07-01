Павел и Тамара Глоба: в июле жизнь четырех знаков Зодиака перевернется

Знаменитые астрологи Павел и Тамара Глоба рассказали о том, что звезды приготовили нам на июль. Впереди череда постоянных конфликтов, выйти из которых победителем помогут только мудрость и умение искать компромиссы, а людям, родившимся под определенными созвездиями, предстоит пережить очередной переломный момент в жизни.

Овнам в июле лучше внимательно смотреть по сторонам, чтобы не упустить свою удачу. Вам поступит несколько очень выгодных предложений, от которых не следует отказываться. Некие перемены произойдут и в личной жизни, а вот моральное состояние оставляет желать лучшего — второй месяц лета окажется достаточно стрессовым.

Близнецам июль подарит шанс изменить жизнь к лучшему, но при этом придется пройти через весьма неоднозначные ситуации, предупредили специалисты. Вас ждет череда взлетов и падений, подъемов и спадов энергии. Подобный процесс естественен, поскольку служит переосмыслению ценностей.

Девам следует полностью погрузиться в круговорот событий, происходящих вокруг вас. В июле велик шанс добиться абсолютного успеха в какой-то из сфер жизни, главное — сосредоточенность.

Козерогам в июле предстоит столкнуться с глобальными переменами в личной жизни. По словам астрологов, на них активно действует ретроградный Юпитер, находящийся под сильным влиянием Венеры, — это делает Козерогов уверенными в себе, обаятельными и привлекательными.



