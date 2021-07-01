Павел и Тамара Глоба: в июле жизнь четырех знаков Зодиака перевернется
Предстоящее лето обещает быть спокойным, но не для всех, утверждают астрологи Павел и Тамара Глоба. Четыре знака Зодиака ощутят глобальные перемены уже в июле, пишет eg.ru.
Предстоящее лето обещает быть спокойным, но не для всех, утверждают астрологи Павел и Тамара Глоба. Четыре знака Зодиака ощутят глобальные перемены уже в июле, пишет eg.ru.
Знаменитые астрологи Павел и Тамара Глоба рассказали о том, что звезды приготовили нам на июль. Впереди череда постоянных конфликтов, выйти из которых победителем помогут только мудрость и умение искать компромиссы, а людям, родившимся под определенными созвездиями, предстоит пережить очередной переломный момент в жизни.
Овнам в июле лучше внимательно смотреть по сторонам, чтобы не упустить свою удачу. Вам поступит несколько очень выгодных предложений, от которых не следует отказываться. Некие перемены произойдут и в личной жизни, а вот моральное состояние оставляет желать лучшего — второй месяц лета окажется достаточно стрессовым.
Девам следует полностью погрузиться в круговорот событий, происходящих вокруг вас. В июле велик шанс добиться абсолютного успеха в какой-то из сфер жизни, главное — сосредоточенность.
Козерогам в июле предстоит столкнуться с глобальными переменами в личной жизни. По словам астрологов, на них активно действует ретроградный Юпитер, находящийся под сильным влиянием Венеры, — это делает Козерогов уверенными в себе, обаятельными и привлекательными.