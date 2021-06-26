Ср, 30.06.2021
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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? ⟩ Суд выселил эстонскую светскую львицу из роскошной квартиры в Старом городе

Kadi Viljak peab Pikal tänaval asuvast korterist välja kolima. ФОТО: Remo Tõnismäe/ Kristjan Lepp

После судебного процесса, который длился почти год, бывшая светская львица Кади Вильяк вынуждена выехать из квартиры, за которую не платила арендную плату собственнику более двух лет. Теперь же ей придется и заплатить долг, пишет Elu24.

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В конце марта Eesti Ekspress писал, что бывшая светская львица Кади Вильяк (45) снимает квартиру с прекрасным видом на улицу Пикк в Таллинне, но с момента последнего платежа прошло два года! Владелец арендуемой площади Анти Рейник не смог повлиять на арендатора, а государственные органы оказались беспомощными, поэтому был подан иск в суд.

В решении говорится, что Кади Вильяк вывезла мебель из дома без согласия Рейника, повредила жилую площадь и осталась должна арендодателю стоимость аренды и коммунальных счетов за март 2019 года. Рейник в особом порядке аннулировал договор аренды, и суд постановил, что срок действия договора истекает 14 мая 2019 года. Тем не менее, Вильяк продолжала пользоваться квартирой в Старом городе и не платила арендную плату, коммунальные расходы она оплатила частично.

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