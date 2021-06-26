ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? ⟩ Суд выселил эстонскую светскую львицу из роскошной квартиры в Старом городе

В конце марта Eesti Ekspress писал, что бывшая светская львица Кади Вильяк (45) снимает квартиру с прекрасным видом на улицу Пикк в Таллинне, но с момента последнего платежа прошло два года! Владелец арендуемой площади Анти Рейник не смог повлиять на арендатора, а государственные органы оказались беспомощными, поэтому был подан иск в суд.

В решении говорится, что Кади Вильяк вывезла мебель из дома без согласия Рейника, повредила жилую площадь и осталась должна арендодателю стоимость аренды и коммунальных счетов за март 2019 года. Рейник в особом порядке аннулировал договор аренды, и суд постановил, что срок действия договора истекает 14 мая 2019 года. Тем не менее, Вильяк продолжала пользоваться квартирой в Старом городе и не платила арендную плату, коммунальные расходы она оплатила частично.