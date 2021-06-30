В Хаапсалу стартует фестиваль Чайковского

После вынужденного двухлетнего перерыва фестиваль Чайковского вновь воздаст должное великому русскому композитору и знаменитому курортнику П.И. Чайковскому, отдыхавшему в Хаапсалу в 1867 году. Фестиваль заметно обогащает палитру культурных мероприятий курортного городка и относится к числу важнейших летних музыкальных событий в Эстонии.

Фестиваль откроется в четверг, 1 июля, в поместье Ууэмыйза. Молодые эстонские таланты, финалисты телевизионного конкурса «Звезды классической музыки» Хелин Халлик (гитара), Трийну Пийрсалу (скрипка), Сирет Суй (флейта), Тоомас Оскар Кахур (туба), Кристьян-Яанек Мёльдер (баритон) и Стен Хейноя (фортепиано) исполнят лучшие произведения из конкурсного репертуара и незабываемую мелодию Чайковского «Вальс цветов».

2 июля, в пятницу, в Доме культуры Хаапсалу состоится гала-концерт звезд Латвийского национального балета «Лебединый полет». Наряду с жемчужинами волшебного мира балетов Чайковского зрителям предстоит оценить красоту и поэзию современного классического балета, а также два специальных номера так называемой эпохи коронавируса в постановке худрука Айварса Лейманиса. Рожденные во время пандемии спектакли одновременно и серьезны, и ироничны: это эксперимент на тему соблюдения социальной дистанции, попытка создать балет, в котором танцоры должны соблюдать дистанцию в два метра.

Вечером того же дня Таллиннский камерный оркестр и разносторонне одаренный Дмитрий Синьковский дадут концерт «Серенада» в Хаапсалуском соборе. Контратенор, скрипач и дирижер Дмитрий Синьковский – феноменальный музыкант. Его партнерами по сцене являются всемирно известные солисты и оркестры. В программе – произведения Моцарта и Чайковского.

Завершится второй день фестиваля ночным концертом „Jazzkovsky“ в Доме культуры Хаапсалу. Трио Йоэля Реммеля – желанный гость на многих джазовых сценах. Великолепные молодые музыканты исполнят новую обработку «Детского альбома» Чайковского. Ностальгическое произведение способно вызвать самые яркие и неожиданные эмоции.

Субботняя программа 3 июля начнется в церкви Св. Иоанна с выступления молодых виртуозов Теодора Синка (виолончель) и Момира Нокаковича (аккордеон). В программе Valse sentimentale («Сентиментальный вальс») гармонично сочетаются эмоциональные нюансы русской музыки, поэтические песни Шуберта и творчество Астора Пьяццоллы.

Вечер субботы продолжится во внутреннем дворике Хаапсалуского епископского замка концертом яркого петербургского коллектива. «Терем-квартет» – ансамбль-первооткрыватель, ансамбль-новатор и первый в мире ансамбль-композитор. Сочетание мастерства и эмоциональности, глубины и размаха чувств произвело настоящую революцию в отношении публики к русским народным инструментам. «Терем» объединил различные музыкальные направления и, выйдя за рамки жанра, создал свой неповторимый стиль – «русский кроссовер» или «теремизм». В нем счастливо уживаются самые разные инструменты, жанры и творческие идеи. Каждый участник ансамбля – композитор, аранжировщик и импровизатор одновременно.

Субботняя программа завершится ночным концертом смешанного хора "Voces Tallinn" в Домском соборе Хаапсалу. Солисты: Трийн Элла (альт), Индрек Юрченко (тенор), Зигмарс Грасис (бас-профундо); дирижер Ристо Йоост. Рахманиновский шедевр «Всенощное бдение» относится к числу высочайших достижений духовной музыки Русской православной церкви.

В последний день фестиваля, 4 июля, в Доме культуры состоится концерт для юных зрителей «Карнавал животных». Прозвучат пьесы из «Детского альбома» Чайковского и шуточная сюита («зоологическая фантазия») французского композитора Камиля Сен-Санса. На сцене – камерный состав Эстонского национального симфонического оркестра под управлением дирижера и альтиста южноафриканского происхождения Ксанди ван Дейка; за роялем Кярт Руубель и Йохан Рандвере, которые также исполнят юмористические интермедии. До и после концерта в фойе Центра культуры состоится мастер-класс для детей по рисованию и изготовлению лебедей-оригами.

Завершится фестиваль в усадьбе Ууэмыйза театральной постановкой «Если бы не этот лес». Спектакль создан по мотивам биографии и творчества великого Чайковского. Автор: Урмас Леннук, режиссер: Эйли Нейхаус. Роли исполнят актеры Раквереского театра Юлле Лихтфельдт, Эдуард Сальмисту, Мадис Мяэорг и Маргарет Виллерс.