ФОТО ⟩ Ученые создали инновационный замок на рот для похудения
Инженеры придумали конструкцию, которая не дает раскрыть рот больше чем на два миллиметра, тем самым исключая потребление твердой пищи, пишет Пятый канал.
Инженеры придумали конструкцию, которая не дает раскрыть рот больше чем на два миллиметра, тем самым исключая потребление твердой пищи, пишет Пятый канал.
Ученые из Университета Отаго в Новой Зеландии презентовали разработку, которая позволяет сбросить лишние килограммы за считанные дни. Изобретение медиков — магнитный замок, не позволяющий раскрыть рот более чем на два миллиметра. По заявлению ученых, это «первая в мире неинвазивная, обратимая и безопасная» альтернатива хирургическим способам похудения. Подробности об изобретении опубликованы в журнале Nature.
Магнитный замок устроен таким образом, что принуждает человека придерживаться жидкой диеты. Исследования эффективности конструкции показали, что в среднем за две недели испытуемые потеряли около 5% массы тела. При этом отмечается, что люди с замками во рту в меньшей степени испытывали сложности при произношении слов и практически не испытывали смущения. Устройство также никак не влияло на вкус пищи и не мешало при питье.
Otago and UK researchers have developed a world-first weight-loss device to help fight the global obesity epidemic: an intra-oral device that restricts a person to a liquid diet. Read more: https://t.co/eLhXwipiqs pic.twitter.com/Of6v3uvVbX— University of Otago (@otago) June 28, 2021
Несмотря на восторг ученых от своей разработки, пользователи Twitter раскритиковали устройство, назвав его «злом», «полным ненависти», «внушающим тревогу» и «средством для пыток».
В ответ медики отметили, что устройство нацелено на срочное снижение веса для людей, которые не могут прибегнуть даже к операции. По их утверждению, через две или три недели такие люди смогут избавиться от замков во рту и вернуться к поэтапному похудению.