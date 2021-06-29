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ФОТО ⟩ Ученые создали инновационный замок на рот для похудения

Чувство голода. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Инженеры придумали конструкцию, которая не дает раскрыть рот больше чем на два миллиметра, тем самым исключая потребление твердой пищи, пишет Пятый канал.

Ученые из Университета Отаго в Новой Зеландии презентовали разработку, которая позволяет сбросить лишние килограммы за считанные дни. Изобретение медиков — магнитный замок, не позволяющий раскрыть рот более чем на два миллиметра. По заявлению ученых, это «первая в мире неинвазивная, обратимая и безопасная» альтернатива хирургическим способам похудения. Подробности об изобретении опубликованы в журнале Nature.

Магнитный замок устроен таким образом, что принуждает человека придерживаться жидкой диеты. Исследования эффективности конструкции показали, что в среднем за две недели испытуемые потеряли около 5% массы тела. При этом отмечается, что люди с замками во рту в меньшей степени испытывали сложности при произношении слов и практически не испытывали смущения. Устройство также никак не влияло на вкус пищи и не мешало при питье.

Несмотря на восторг ученых от своей разработки, пользователи Twitter раскритиковали устройство, назвав его «злом», «полным ненависти», «внушающим тревогу» и «средством для пыток».

В ответ медики отметили, что устройство нацелено на срочное снижение веса для людей, которые не могут прибегнуть даже к операции. По их утверждению, через две или три недели такие люди смогут избавиться от замков во рту и вернуться к поэтапному похудению.

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