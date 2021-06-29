ФОТО ⟩ Ученые создали инновационный замок на рот для похудения

Ученые из Университета Отаго в Новой Зеландии презентовали разработку, которая позволяет сбросить лишние килограммы за считанные дни. Изобретение медиков — магнитный замок, не позволяющий раскрыть рот более чем на два миллиметра. По заявлению ученых, это «первая в мире неинвазивная, обратимая и безопасная» альтернатива хирургическим способам похудения. Подробности об изобретении опубликованы в журнале Nature.

Магнитный замок устроен таким образом, что принуждает человека придерживаться жидкой диеты. Исследования эффективности конструкции показали, что в среднем за две недели испытуемые потеряли около 5% массы тела. При этом отмечается, что люди с замками во рту в меньшей степени испытывали сложности при произношении слов и практически не испытывали смущения. Устройство также никак не влияло на вкус пищи и не мешало при питье.

Otago and UK researchers have developed a world-first weight-loss device to help fight the global obesity epidemic: an intra-oral device that restricts a person to a liquid diet. Read more: https://t.co/eLhXwipiqs pic.twitter.com/Of6v3uvVbX — University of Otago (@otago) June 28, 2021

Несмотря на восторг ученых от своей разработки, пользователи Twitter раскритиковали устройство, назвав его «злом», «полным ненависти», «внушающим тревогу» и «средством для пыток».