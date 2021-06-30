Будущие легенды: восемь актеров нового русского кино, за которыми стоит следить

Юра Борисов — 28 лет

Что смотреть: «Бык», «Калашников», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Серебряные коньки»

Актер из Реутова Юра Борисов стал известным после выхода «Быка», фильма-лауреата «Кинотавра». Актера сравнивают с Александром Петровым, но Борисов уверен, что общее между ними — большое количество фильмов, которые одновременно выходят в кинопрокат. Пик популярности Юры случился в 2018-2019: тогда с участием актера вышло около 20 фильмов. Самый обсуждаемый — драма «Калашников», где Борисов сыграл молодого конструктора оружия, создавшего легендарный автомат.

Борисов просит называть себя Юрой, потому что ему так привычнее, и потому что так актера сложнее спутать с тезками. Борисов известен серьезными подготовками к ролям: для участия в фильме «Хрусталь» он пробовал запрещенные вещества, в начале карьеры думал удалить зубы, чтобы менять форму челюсти в зависимости от персонажа, и сбрил волосы на голове для ролей военных. Оценить мастерство перевоплощения Юры можно в клипе Feduk «Останься».

Борисов занимался театром и кино с детства и выступал в школьном театре. Он поступил в ВТУ имени Щепкина — старейшее театральное учебное заведение в России. Борисов старался совмещать учебу с работой: участвовал в театральных постановках и снимался в кинокартинах. Борисов появился в фильме Андрея Звягинцева «Елена». Типаж русского парня и помог, и помешал начинающему актеру: Юре предлагали роли только в военных драмах. По окончании университета Борисов решил стать коммерческим актером, поэтому снимался в картинах-блокбастерах: «Вторжение», «Союз спасения». С пришедшей популярностью Юра начал избирательнее выбирать роли. В 2020-м с участием Борисова вышли картины «Серебряные коньки», «Красный призрак», «Калашников», «Аванпост». В 2021-м актер работает над шестью картинами. Журнал Variety включил Борисова в список 12 российских актеров и режиссеров, готовых к выходу на мировую арену.

Александр Кузнецов — 28 лет

Что смотреть: «Лето», «Кислота»

Александр Кузнецов начал кинокарьеру в 2014-м Долгое время появлялся в эпизодических ролях. В 2018-м актер запомнился зрителям по картине Александра Горчилина «Кислота». Позже Кузнецов сыграл одного из ключевых персонажей в картине Кирилла Серебренникова «Лето» — герой воплощал скептично настроенного к картине зрителя, отвечал на предвзятые вопросы и ломал «четвертую стену», обращаясь к смотрящему. В фильме о существующих на самом деле рокерах Викторе Цое и Майке Науменко Кузнецову достался выдуманный персонаж, которого критики назвали главным украшением картины.