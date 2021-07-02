ЭКСКЛЮЗИВ LIMON.EE ⟩ Экс-солистка «Тату» Лена Катина в Эстонии: обожаю Таллинн

В эксклюзивном интервью порталу Limon.ee Лена Катина рассказала, как добралась до Эстонии, о своей жизни в период ограничений и о любви к Таллинну! «Обожаю честно говоря Таллинн! Он был один из первых, в который я в принципе приехала на гастроли ещё с Непоседами. То есть это совсем давно, давно. И я помню, меня тогда поразила какая-то сказочность, игрушечность города. Мы гуляли по старому городу. И каждый раз когда я прилетала и была такая возможность, Мы обязательно шли гулять в старый город, потому что мне безумно нравится такая атмосфера. Она действительно сказочная!» - рассказала певица Лена Катина.

Лена Катина поделилась с читателями Limon.ee , как ухаживает за своей прической, как выбирает аксессуары и призналась, что любит ездить на метро.

Первый летний музыкальный фестиваль с иностранными артистами пройдет на Певческом поле уже 3 июля! На сцене вас ждут: Лена Катина (t.A.T.u.), Haddaway, Вирус!, а также Shanon, Avenue, Ника Марула, Shira, Эрих Кригер, Alterego Cover Band, Маки, Марина Табри и многие другие.

Лена Катина – первая русская исполнительница, чей дебютный сингл «Never Forget» в ремиксе Dave Audé возглавил американский танцевальный чарт «Billboard». В 2014 году Лена презентовала дебютный альбом «This is who I am» в Риме, где состоялся один из её самых крупных сольных концертов. Уже в мае 2015 Лена в первый раз стала мамой и взяла тайм-аут в карьере, посвятив себя сыну Александру. С 2017 года Лена возвращается к активному творчеству, а в 2018 выпускает четыре новых трека и не собирается останавливаться.

Покорив мировой шоу-бизнес в составе скандального дуэта t.A.T.u., Лена намерена продолжать международную карьеру и закрепить мировое признание уже в качестве сольной артистки.